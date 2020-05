Desconecta.- Inspirados en un artículo de la BBC, los usuarios de Twiter comparten su última foto "normal" antes de que todo cambiara

MADRID, 20 may. (EDIZIONES)

Es un hecho para el que no hacen falta más pruebas que la propia experiencia vivida que el coronavirus ha cambiado el mundo tal y como lo conocíamos hasta ahora. Sin embargo, no es menos cierto que la "nueva normalidad" que se avecina no deja de ser extraña, del mismo modo que resulta extraño pensar en lo que podíamos hacer hace poco más de dos meses.

Con esta idea, la edición online de BBC News hizo un llamamiento en redes sociales para pedir la última foto "normal" que los usuarios tenían en su teléfono e incluyó todas las aportaciones en un artículo titulado: "Coronavirus: la última foto normal en tu teléfono" y publicado el 16 de mayo, que ha tenido gran repercusión.

Inspirada en esa idea, la periodista y usuaria de Twitter, Robyn Vinter, lanzó la misma propuesta en la red social para conocer la última foto "normal" de sus seguidores.

La periodista comenzó compartiendo su última foto en la que cuenta: "Esta soy yo en una tienda de caridad tomando una fotografía de un espejo que me interesaba y por el que pensaba volver. Doy por hecho que el espejo sigue ahí".

Enseguida le siguieron otros usuarios de la red social compartiendo sus fotografías. Estas son algunas de ellas:

"Tomando un café con mi madre antes de que tuviera que recibir cuidados y dejar de recibir visitas. No ha visto a nadie de su familia en cerca de dos meses".

"Con mis padres y mi hermana en Nymans, Sussex, el 8 de marzo, estábamos tratando de hacer una selfie familiar y una mujer que pasaba se ofreció a tomar una foto grupal. Estoy muy contenta de que lo haya hecho, esta fue la última vez que nos vimos antes del cierre, y la última foto de "grupo" en mi teléfono".

"La última cosa normal que hicimos fue ir en tren a Harlow para la competición de karate de Emma. James se fue a casa antes con algunos amigos, así que Emma y yo nos paramos a tomar algo en KFC de camino a casa como recompensa por su éxito".

"Con Dolly, el perro de mis amigos, antes del cierre. Echo de menos a todos los perros de mis amigos, pero a Dolly el que más".

"Conociendo a mi primo por primera vez justo antes del cierre".

"Justo antes de que las cosas se pusieran mal y todo empezara a echar el cierre. Esta es la última visita escolar que hice antes de que el resto se cancelaran. Esta fotografía me brinda una alegría inconmensurable".