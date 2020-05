Fútbol.- Aganzo: "No voy a dimitir, me siento muy respaldado"

"Están haciendo mucho ruido para que AFE no sea independiente, el día que tenga pruebas denunciaré quién está detrás"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, afirmó que no va a presentar dimisión y que se siente "muy respaldado" pese a las acusaciones "falsas" en su contra, y defendió que seguirá trabajando por un sindicato "independiente" que ayude a sus afiliados a superar la actual crisis de la COVID-19.

"Se me ha acusado de supuestos hechos delictivos que son absolutamente falsos. No hay ningún indicio de todas estas acusaciones y la justicia ha dicho que obedecen a un asunto crítica política, a un 'quítate tú para que me ponga yo'. No voy a dimitir, me siento muy respaldado", dijo en una videoconferencia con la prensa especializada.

David Aganzo recordó que en agosto de 2019 hubo un intento de moción de censura y que ahora se repite una situación similar en la que un grupo de afiliados "están intentando hacer mucho ruido" para que los futbolistas estén incómodos.

"Están diciendo cosas que no son verdad. Los futbolistas no son tontos, saben quién está detrás y por qué están haciendo estas maniobras que lo único a lo que responden es a intereses personales y no colectivos. Me sorprende y apena que sea en este momento en que el sindicato debe estar muy unido y se trate de confundir a los compañeros", lamentó.

En este sentido, Aganzo anunció que "el día que tenga pruebas" las presentará. "Desde que llegué he luchado por un sindicato independiente, de la RFEF y de LaLiga, porque el día que no lo sea el sindicato morirá. Para intentar hacer daño al sindicato la mejor forma es ir a por su presidente, que pierda todo el crédito ante los futbolistas. Pero estoy muy tranquilo: el trabajo que se está haciendo es brutal", subrayó.

Para el presidente de AFE, esa corriente de oposición está intentando que el sindicato "no sea transparente" ni "independiente". "El día que tenga pruebas lo diré y lo denunciaré como he hecho siempre, pero los futbolistas y la prensa algo de idea podéis tener", respondió ante la pregunta de si la RFEF o LaLiga estaban alimentando ese movimiento.

"Esa información es falsa. Ni estoy investigado, ni estoy perseguido ni condenado. Son movimientos que nos esperábamos y entiendo que sea una estrategia. Ese tema está en los juzgados y esperemos que nos dejen trabajar. En estos temas no vamos a perder ni un segundo", añadió ante la publicación de una información de 'Marca' sobre un supuesto pago a un funcionario para obtener la Declaración de la Renta de Futbolistas ON.

Por otro lado, invitó a los posibles candidatos a la presidencia de AFE en las elecciones de 2021, caso del exmadridista Fernando Morientes, a que se presente "de forma legal". "Es legítimo que lo haga. Le doy la bienvenida a esta competición sana, democrática y leal. Nos sorprende que sea en este momento cuando hemos tenido una posición firme para salvaguardar los derechos de los futbolistas. Estoy muy orgulloso de todo lo que se está haciendo y de que haya muchas más cercanía en todas las categorías del fútbol español", indicó.

"NO HAY FECHA PARA QUE VUELVA LA LIGA"

Aganzo recordó las reivindicaciones del sindicato ante la crisis sanitaria por la COVID-19, caso de la ampliación de los contratos más allá del 30 de junio que debe ser de "mutúo acuerdo" entre club y jugador, las 72 horas entre partido y partido y reiteró que las concentraciones como se plantean en el protocolo de LaLiga son "anticonstitucionales".

"Después de un confinamiento de cincuenta y tantos días, los jugadores saben de la situación económica del país y son los primeros que quieren ayudar, siempre y cuando se proteja la salud. Pero esas concentraciones son totalmente anticonstitucionales por la manera de aislarlos en hoteles y que sólo puedan salir de la habitación para comer e ir a entrenar", comentó.

El presidente de AFE dijo que los capitanes de LaLiga Santander y SmartBank "no saben nada" de una carta en la que se pedía su dimisión. "He sentido su apoyo. Han intentado dañar la imagen del sindicato y estamos muy unidos. Ningún jugador me ha pedido la dimisión, se preocupan de cómo está el sindicato por el daño que se está intentando hacer. El mensaje es de unidad, de que esté tranquilo", insistió.

En otro orden, informó de que esta semana se reunirá con LaLiga para hablar de un posible calendario de retorno a la competición, aunque pidió prudencia para que no se repitan las múltiples lesiones que han padecido los jugadores de la Bundesliga en la primera jornada tras el parón por el coronavirus.

"Ahora no hay ninguna fecha. Cuando tengamos una propuesta la valoraremos con los compañeros y serán ellos los que tomen la decisión. Hay que salvaguardar mucho la salud, tenemos que hacer las cosas bien", señaló Aganzo, que anunció que los afiliados que no puedan hacer frente a la cuota de octubre-noviembre quedarán exentos de su pago.

Respecto al fútbol femenino, destacó que la Liga Iberdrola es "muy potente" y destacó el esfuerzo de las jugadoras por lograr la firma del primer Convenio Colectivo. "Estamos luchando por una liga profesional porque creemos en el fútbol femenino. Pero me ha dado la impresión de que a las compañeras no se les ha preguntado si querían volver a jugar. Vamos a luchar por que las condiciones sean iguales para hombres y mujeres", sentenció.