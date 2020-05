O.Próximo.- Jamenei dice que "eliminar al régimen sionista no es eliminar a los judíos" tras hablar de "solución final"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha matizado este miércoles que "eliminar al régimen sionista no significa eliminar a los judíos", tras las críticas a un cartel que ha publicado en su página web en el que aboga por "la resistencia hasta el referéndum" como la "solución final".

La "solución final" es el nombre que recibió en la Alemania nazi el plan para la eliminación sistemática de la población judía en Europa, concretado durante el Holocausto en el marco de la Segunda Guerra Mundial.

El cartel publicado por Jamenei muestra a un grupo de personas celebrando con banderas palestinas, del partido-milicia chií libanés Hezbolá –respaldado por Teherán– y del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Explanada de las Mezquitas tras su supuesta toma. Además, se puede ver una bandera israelí ardiendo.

Asimismo, en el mismo aparecen fotografías del fallecido líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Ruholá Jomeini, y del fallecido líder de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani –muerto en enero en un bombardeo estadounidense en Irak–.

Entre otras caras reconocibles en el cartel figuran el propio Jamenei, el líder de Hezbolá, Hasán Nasralá; el fallecido 'número dos' de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) Abú Mahdi al Muhandis –muerto en el bombardeo contra Soleimani–; y el jeque Ahmed Yasín, uno de los fundadores de Hamás, muerto en un bombardeo israelí en 2004.

"Palestina será libre. La solución final: resistencia hasta el referéndum", agrega el texto en el cartel, publicado en farsi, árabe e inglés. Irán ha abogado en reiteradas ocasiones por celebrar un referéndum entre la población palestina para solucionar el conflicto palestino-israelí.

Horas después, Jamenei ha recalcado a través de su cuenta en la red social Twitter que las autoridades iraníes "no están contra los judíos" y ha agregado que "eliminar al régimen sionista" implica "abolir el régimen impuesto" y que "palestinos musulmanes, cristianos y judíos elijan su propio Gobierno y expulsen a matones como (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu".

"Esto es 'eliminar Israel' y es lo que pasará", ha manifestado, antes de resaltar que "el régimen sionista ha demostrado que no se ceñirá a ningún acuerdo y no entiende ninguna lógica que no sea la de la fuerza".

"La naturaleza del régimen sionista es incompatible con la paz, porque los sionistas buscan expandir sus territorios y lo estarán limitados a los que ya han ocupado", ha argumentado Jamenei en una serie de mensajes publicados en su cuenta.

Así, ha defendido nuevamente la vía de un referéndum en el que "los verdaderos palestinos, con raíces palestinas de al menos cien años, y los palestinos que viven en el extranjero, elijan el Gobierno de Palestina".

"Las luchas por parte de la nación palestina a nivel político, militar y cultural deben continuar hasta que los usurpadores reconozcan el referéndum a la nación palestina. Esta nación debe determinar qué sistema político gobierna allí y la lucha debe continuar hasta entonces", ha manifestado.

"Apoyaremos y respaldaremos a cualquier nación o grupo de cualquier lugar que se oponga y luche contra el régimen sionista, y no dudamos a la hora de decirlo", ha señalado Jamenei, quien horas antes había indicado que "Cisjordania debe ser armada, al igual que Gaza".

En este sentido, argumentó que "lo único que puede reducir el sufrimiento de los palestinos es la mano del poder". "De lo contrario, no se reducirá ni un poco la crueldad de esta entidad usurpadora, maligna y similar a un lobo", añadió, en referencia a Israel.

Jamenei arguyó además que "el régimen sionista es el ejemplo más evidente de terrorismo de Estado" y que "desde que las políticas antiislámicas e inhumanas de Reino Unido pusieron a los sionistas a gobernar en Palestina, han estado actuando como un tumor canceroso, haciendo avanzar sus objetivos a través de la masacre de niños, mujeres y hombres".

Por último, criticó que "algunos estados del golfo Pérsico hayan cometido la mayor traición" al "apoyar a Israel", apuntando directamente a las "flagrantes relaciones entre Arabia Saudí y el régimen sionista", que describió como "una daga que ha apuñalado a Palestina y a la nación islámica".

CRÍTICAS DESDE ISRAEL Y EEUU

Inmediatamente después de la publicación del cartel, la oficina de Netanyahu ha respondido afirmando que "las amenazas de Jamenei para llevar a cabo la 'solución final' contra Israel recuerdan a la 'solución final' de los nazis para aniquilar al pueblo judío".

"Debe saber que cualquier régimen que amenace con la destrucción del Estado de Israel hace frente a un peligro similar", ha señalado la oficina del primer ministro a través de su cuenta oficial en Twitter.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ha señalado que "el líder del principal promotor del terrorismo y el antisemitismo en el mundo niega el Holocausto, envía dinero y armas a terroristas antiisraelíes y ahora invoca el llamamiento nazi a la 'solución final"".

"Pregunto a todas las naciones: ¿Es esta persona alguien a quien deban confiarse armas mortales?", se ha preguntado, en referencia al programa nuclear iraní y las acusaciones de Washington de que busca hacerse con armamento de destrucción masiva.

Pompeo ha señalado además que "Estados Unidos condena las repugnantes y detestables declaraciones antisemitas del líder supremo Jamenei" y ha añadido que "no tienen cabida en Twitter o en cualquier otra red social". "Sabemos que la odiosa retórica de Jamenei no representa la tradición de tolerancia del pueblo iraní", ha zanjado.