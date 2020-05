¿Cómo elegir un crédito hipotecario? La Asociación de Bancos de México lo explica

La contingencia sanitaria del Covid-19, así como sus efectos en la economía de las familias, nos puede llevar a cuestionar qué tan fácil será acceder a productos crediticios o qué pasará con los compromisos ya adquiridos, en un momento en que la incertidumbre sobre los recursos es muy alta y las necesidades financieras se reorientan hacia otras prioridades.

La banca, anticipándose al impacto económico que vendría, anunció el 26 de marzo una serie de apoyos a la liquidez de los acreditados, consistentes en el diferimiento de pago de capital e intereses por cuatro meses, extensible por dos meses más, para todos aquellos que estuvieran al corriente con sus pagos hasta el 28 de febrero.

¡Descabellado! Estadounidenses protestan contra el confinamiento por covid-19 cortando el pelo gratis Según medios locales, la policía impuso decenas de multas por incumplimiento de las restricciones de distanciamiento social por coronavirus durante la protesta

Si bien el número más grande de favorecidos por este programa corresponde a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y a usuarios de tarjetas de crédito; de aproximadamente 1 millón 150 mil hipotecas, más de 281 mil se han adherido a los beneficios que las instituciones financieras ofrecen como medida para apoyar a las personas ante la contingencia.

Descubre de que va la campaña #TodosSomosUno

Lo fundamental para aprovechar estas disposiciones, es conocer y entender los programas que están disponibles.

El diferimiento de pagos, o skip payment, parte de un convenio modificatorio, donde un cliente no paga capital e intereses por el periodo del diferimiento, y los seguros de vida y daños son cubiertos generalmente por el banco.

El plazo del crédito se extiende por el periodo del diferimiento. En un ejemplo práctico un cliente que tuvo un periodo de diferimiento de cuatro meses, del mes de mayo a agosto en una hipoteca a 20 años (240 meses), deberá sumar al final del plazo del contrato los cuatro meses.

Los intereses generados durante el periodo de diferimiento, se pagarán por parte del cliente al final del plazo del crédito, o cuando se liquide totalmente.

Si tienes créditos hipotecarios o conoces a alguien que los tenga, te enseñaremos cómo pueden acceder a los programas de… Posted by Asociación de Bancos de México on Thursday, May 21, 2020

Aunque éste es el programa más socorrido, son varios los productos hipotecarios que se pueden aprovechar para hacer frente a los problemas económicos, como una reducción de la mensualidad por un periodo determinado.

Incluso, los esquemas anteriores se pueden combinar con una ampliación del plazo de pago de la hipoteca, con lo que disminuye la mensualidad por el plazo remanente del crédito.

Alista AMLO parámetro alternativo a PIB; convocará a especialistas El nuevo indicador incluirá el índice de bienestar, los grados de desigualdad social y la felicidad del pueblo, afirmó el mandatario.

Por otro lado, si un acreditado cuenta con deudas colocadas en otros instrumentos, como tarjetas de crédito, créditos automotrices y créditos personales, a condiciones, tasas de interés y plazos menos adecuados que el de una hipoteca, es posible solicitar un crédito de liquidez; este tipo de crédito se utiliza principalmente para consolidar las deudas, lo que significa diferir sus vencimientos al largo plazo, generalmente con mejores condiciones financieras.

Gracias a la competencia en el mercado bancario, también es posible trasladar la deuda hipotecaria de un banco a otro, si el acreditado considera que la nueva institución le otorgará un crédito con mejores características, e incluso trasladar la hipoteca y solicitar en forma adicional un crédito de liquidez considerando que la garantía lo representa el valor de la vivienda.

Siempre existe una manera de hacerte de un patrimonio o conservarlo en buenas condiciones si ya tienes uno.

Infórmate,… Posted by Asociación de Bancos de México on Monday, May 18, 2020

Además, prácticamente todos los créditos hipotecarios cuentan con un seguro de desempleo, como parte del seguro de vida que se adquiere al contratar el instrumento, con coberturas que van desde los 3 hasta los 9 meses de la mensualidad del crédito.

En créditos cofinanciados de la banca con los Organismos de Vivienda (Infonavit o Fovissste), los cuales implican dos créditos hipotecarios asociados a una misma vivienda, cada uno tiene sus propios programas de apoyo y seguros de desempleo, donde el acreditado puede adherirse a ambos.

Para hacer uso de cualquiera de estas opciones, basta con acercarse a su institución financiera para informarse, comparar y convenir aquello que sea más adecuado, si es que se llega a necesitar.

El esfuerzo gremial de la banca en México por brindar apoyo y alivio a sus clientes no podría haberse concretado sin la rápida reacción que tuvo la autoridad al respecto.

Corrupción en 2019 costó 12 mil 770 mdp: Inegi La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental reveló que el costo promedio por persona afectada es de tres mil 822 pesos

Gracias a la regulación temporal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es posible garantizar que solicitar el auxilio de cualquiera de estos programas no afectará negativamente el historial crediticio, pues mantener la reputación y el buen historial de pagos es fundamental para seguir accediendo a créditos.

Esto permite tener una amplia variedad de productos de apoyo, dirigidos a personas, familias y empresas, para que no se vean en la necesidad de comprometer su patrimonio en el corto plazo.

Por ello, es fundamental ser conscientes sobre su objetivo: una persona que no tuvo afectación en sus ingresos o economía familiar no tiene necesidad de solicitar este tipo de apoyos, pues se tratan de un alivio temporal extraordinario, mas no descuentos, quitas o condonaciones de deudas existentes.

En el Comité de Crédito Hipotecario de la Asociación de Bancos de México estamos comprometidos con nuestros clientes y buscamos constantemente formas de facilitar el acceso a créditos y mecanismos para que se hagan de un patrimonio estable. Con ello, reiteramos nuestro compromiso con México.

Te recomendamos en video: