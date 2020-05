Barbosa prepara decreto para impedir reactivación de industrias

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta insistirá en evitar que las empresas de la industria automotriz instaladas en la entidad, Volkswagen de México y Audi, retomen sus actividades el próximo 1 de junio a través de un decreto, esto pese a que ya se contemplan medidas por parte de las armadoras para reiniciar operaciones.

En rueda de prensa, el mandatario poblano advirtió que a más tardar este viernes se publicará el decreto para dejar en claro su postura y pedir a las empresas de la industria automotriz de la construcción esperar el tiempo necesario para poner en marcha las actividades y no hacerlo en “el peor momento de la pandemia en el estado”.

“Qué más claridad quieren después de lo que he dicho, redicho, repetido, no hay peor sordo que el que no quiere oír, lo he repetido de manera clara, pero ellos quieren decreto, habrá decreto”, dijo.

Reiteró que la reanudación de actividades de la industria automotriz podría provocar un alza descontrolada de contagios de Covid-19, por lo que actuaría hasta donde sus atribuciones legales se lo permitieran para evitar el reinicio de actividades, pero a falta de respuesta de parte de las armadoras, advirtió que su administración no buscará una negociación.

Y es que por segundo día consecutivo se registró récord de contagios por coronavirus, al sumar 124 casos positivos de la enfermedad, dando un acumulado de mil 776, de estos 488 activos; además, hubo de siete decesos más, llegando a 335 poblanos fallecidos. Barbosa Huerta subrayó que no hay sistema de salud en el mundo que pueda atender a toda su población.

A través de sus redes sociales, la planta Volkswagen de Puebla publicó un video para mostrar cómo será el protocolo de ingreso de los trabajadores respetando las medidas sanitarias impuestas, desde el transporte de personal hasta el ingreso a la fábrica.

La empresa alemana anunció que con la aprobación de la industria automotriz como actividad esencial, acatara las medidas del Gobierno Federal para reiniciar sus actividades a partir del 1 de junio y aunque el Ejecutivo estatal ha expresado que no hay condiciones, aseguraron que darán certeza y confianza de que el regreso se dará de forma organizada.

“Creo que el gobernador está siendo muy respetuoso y considerado, en términos de conocer los programas y los planes que todas las empresas podamos ofrecer, para que tenga la certeza y la tranquilidad de que esto se va a hacer de manera organizada y así lo haremos”, dijo Mauricio Kuri Curiel, director de Comunicación Corporativa y Asuntos de Gobierno de Volkswagen, en entrevista con medios la semana pasada.