Ciclismo.-Mikel Landa: "La Vuelta tiene puntos positivos para mí, pero tengo que ver como me siento en octubre"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El ciclista español Mikel Landa (Bahrain McLaren) reconoció que La Vuelta 2020 cuenta con un recorrido que hace que tenga "puntos positivos" para que se plantee disputarla, aunque también debe esperar a sus sensaciones dentro de una temporada muy peculiar e intensa, mientras que confirmó que su equipo ha descartado el posible fichaje de Chris Froome.

"Tendremos que verlo. Depende de cómo me sienta en ese momento del año, porque aunque no vamos a competir mucho, este año las carreras serán dolorosamente largas, seguro", advirtió Landa en una entrevista al portal 'cyclingnews.com'.

De todos modos, el vitoriano está atraído por el recorrido de la 'grande' española, que se correrá del 20 de octubre al 8 de noviembre. "Es una gran ruta para mí y atraviesa la parte norte del país y muchas de las subidas que también conozco mejor. Así que tiene sus puntos positivos para mí, eso es seguro", recalcó.

En este sentido, lamentó que Unipublic, organizadora de la carrera, no invitase a su equipo ProTeam, el Fundación Euskadi-Orbea. "Es una pena, pero trataremos de pasar la temporada lo mejor que podamos con cualquier carrera en la que podamos estar. Eso es todo lo que podemos hacer", apuntó.

De momento, el actual parón por la pandemia del coronavirus ha permitido a Landa recuperarse de las lesiones en las costillas que se produjo cuando fue golpeado por un coche cuando estaba entrenando a principios de año. "Este largo parón por el confinamiento fue muy beneficioso para la lesión", celebró.

"Ahora estoy en casi el cien por cien. También he podido ver a un fisioterapeuta para que la revise una o dos veces durante el aislamiento, y durante el último mes más o menos he estado absolutamente bien", añadió el ciclista español.

Este trató de mantenerse en forma durante el confinamiento y ahora disfruta de poder entrenar ya en carretera, aunque de momento no está rodando a "alta intensidad". "Todavía hay un largo camino por recorrer antes de que realmente podamos competir", aclaró.

Ahora, espera que se pueda competir tras el nuevo calendario diseñado por la UCI. "Es bueno tener carreras en el horizonte, particularmente en comparación con tan sólo hace dos meses cuando las cosas eran mucho menos seguras. Ahora estamos viendo que al menos algunas de las carreras de este año no van a desaparecer e incluso tienen fechas específicas, eso es algo de lo que todos podemos estar satisfechos", subrayó.

Landa competirá en el Tour de Francia y todavía no tiene muy definido su calendario para preparar la 'Grande Boucle'. "Es demasiado pronto para decir algo con certeza, pero el Dauphiné podría estar en mi programa. Necesitaría correr un par de eventos al menos", puntualizó.

"EL EQUIPO ME HA DICHO PERSONALMENTE QUE NO LE INTERESA FROOME"

Por otro lado, el ciclista vasco descartó que el Bahrain-McLaren, al que ha llegado como principal jefe de filas procedente del Movistar Team, esté interesado en fichar a Chris Froome, que podría estudiando dejar el Team INEOS el año que viene o incluso antes de iniciarse esta nueva campaña.

"El equipo ya ha negado que estén interesados y Rod (Ellingworth, manager) me lo ha dicho personalmente. En cualquier caso, yo estoy aquí para rodar en bicicleta, no tengo nada que decir en este asunto, y Bahrein McLaren me ha dicho que todavía están concentrados en mí para el Tour, que las cosas continúan como siempre, y eso es lo que tengo en mente", afirmó.

El vitoriano compartió equipo con el cuatro veces ganador del Tour cuando militó en el Sky y el británico era el líder absoluto, una situación que ha cambiado ahora por la presencia del colombiano Egan Bernal, el galés Geraint Thomas o el ecuatoriano Richard Carapaz. "Cuando estaba en Sky era una situación diferente, pero sólo uno gana", zanjó con una sonrisa.