Cultura.- Disclosure anuncian nuevo álbum: 'Energy'

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Disclosure regresaron en febrero con su nuevo EP, 'Ecstasy', cuando desvelaron un tema cada día, durante 5 días, como hicieran en su último lanzamiento, el EP 'Moonlight' (2018). Salvo que esta vez el EP 'Ecstasy' era el precursor de su tercer álbum, 'Energy', a la venta el 28 de agosto con Island Records.

Las noticias llegan de la mano de la primera entrega del álbum, el tema que da título al disco. 'Energy' abre con un ritmo estrepitoso de una biblioteca brasileira frente a un sample de Eric Thomas, el mismo predicador hip hop cuyas palabras aparecen en el tema de 2013 'When a Fire Starts to Burn'. Thomas proporciona al álbum un lema: "Look! Where your focus goes, your energy flows. Are you hearing me?" (¡Mira, donde vaya tu atención, fluirá tu energía! ¡Me estás escuchando?)

El videoclip, dirigido por Kid Studio, tira flores al perdedor, con un visual de innegable buena onda que contrarresta este sombrío momento e incluso ¿podría llegar a ser un extraño presagio del pronosticado baby boom post-confinamiento?

"Cuando nos encontramos con Eric, hace muchos años, fue como una mina de inspiración por sus frases y sus discursos motivacionales. Aunque estuviese hablando solo a 5 personas, lo hacía como si se dirigiera a un estadio. Tiene una gran presencia y una energía inmensa que se traslada perfectamente a la música – especialmente al house. Esta vez hemos editado varios discursos hasta dar con algo que tuviera sentido. Lo que expresa es básicamente el concepto del álbum, por eso esta canción se ha convertido también en el título del disco", plantea la banda.

Y añade: "Lo que ha sido decisivo acerca de qué canciones entraban y cuales no en el disco es esta palabra: energía. Todos los temas se han hecho muy rápido. Por eso hemos tenido que hacer tantas canciones, porque no salen así todos los días. O todas las semanas. O todos los meses".

'Energy' estará disponible en vinilo, CD y cassette. Disclosure trabajan duro para sacar productos respetuosos con el medio ambiente, centrándose en un número de materiales reciclados en todos los formatos, lo cual incluye evitar las cajas de plástico duro para el CD y el cassette, utilizar tintas y barnices al agua y optar por una mezcla de cartón aprobado por el Consejo de Administración Forestal y dos tipos de vinilo, de los tres existentes.

Lista de Temas de ENERGY:

1. Watch Your Step2. Lavender3. My High4. Who Knew?5. Douha (Mali Mali)6. Fractal (Interlude)7. Ce n'est pas8. ENERGY9. Thinking 'Bout You (Interlude)10. Birthday11. Reverie