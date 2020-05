España.- Ciudadanos ve "inmoral" que el Gobierno pacte con Bildu y lo acusa de "jugar con el futuro del empleo"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) –

El dirigente de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, ha calificado de "inmoral" que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos alcance un pacto con EH Bildu y, asimismo, lo ha acusado de "jugar con el futuro del empleo" por plantear ahora la derogación de la reforma laboral que aprobó el PP en 2012.

"Pactar con Bildu, que no condena la historia criminal de ETA, es una inmoralidad sea cual sea el contenido. Pero además este espectáculo del Gobierno daña la imagen de España y genera una incertidumbre inmensa en los ciudadanos. No se puede jugar así con el futuro del empleo", ha escrito en su cuenta de Twitter.

El tono de este mensaje de Bal es bastante más crítico y contundente que las declaraciones que ha hecho durante este jueves en radio y televisión, en las que dijo que esta no es la primera vez que el PSOE pacta con Bildu y que ya lo hizo, por ejemplo, para poder gobernar Navarra.

En las entrevistas, Bal afirmó que el acuerdo es "muy negativo" y que Cs no está a favor de derogar el marco laboral vigente para volver a la ley del anterior Gobierno socialista.

Pero señaló que esa decisión se enmarca en el pacto de legislatura "para el sostenimiento del Gobierno Frankenstein", que ya aparecía en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos y que está desvinculada del pacto que el partido naranja alcanzó con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para apoyar la quinta prórroga del estado de alarma en el Congreso. Además, apostó por seguir consensuando medidas con Sánchez en el futuro.

DEFIENDE EL APOYO DE Cs AL ESTADO DE ALARMA

Fue el miércoles por la noche, poco después de la aprobación de esa prórroga –en la que los votos de Cs fueron claves–, cuando los socialistas, el partido morado y la formación independentista vasca anunciaron un acuerdo para derogar "íntegramente" la reforma laboral del PP.

Pasadas unas horas, un comunicado del PSOE donde ya no aparecía la palabra "íntegramente" aclaraba que la idea era modificar urgentemente solo tres puntos de la ley vigente, y un día después del anuncio, los partidos firmantes siguen dando versiones distintas sobre el objetivo del acuerdo.

En declaraciones a Radio Inter este jueves por la tarde, Bal ha vuelto a defender el apoyo de Ciudadanos a la quinta prórroga del estado de alarma decretado por el coronavirus. Ha reiterado que el confinamiento de la población sigue siendo necesario para continuar reduciendo el contagio y que, a cambio de los votos de Cs, Sánchez ha asumido "unas condiciones muy buenas para el interés general" de los españoles.

Según ha manifestado, Ciudadanos no va "ni a la vuelta de la esquina" con Bildu, el partido que "sucede" al brazo político de la banda terrorista ETA.

Pero ha insistido en que el acuerdo entre el Gobierno y Cs era para prorrogar el estado de alarma, con el objetivo de "salvar vidas y salvar empleos", ha explicado Bal, evitando decir si se siente engañado o no por Sánchez tras conocer el pacto con Bildu.

EXIGE UNA RECTIFICACIÓN "CLARA"

Lo que ha reclamado al PSOE es que, tras las versiones contradictorias sobre la derogación de la reforma laboral y "el conflicto dentro del propio Gobierno", "rectifique de manera clara y contundente". Según ha indicado, la propuesta de cambiar ahora el modelo laboral, en medio de la crisis sanitaria y económica, es "inoportuna" y Cs se opondrá.

También ha reprochado a los partidos del Gobierno que firmaran ese acuerdo "de espaldas a los agentes sociales", motivo por el cual la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha suspendido el diálogo social con el Ejecutivo.

"Sin empresas no hay empleo, la única forma de proteger a los trabajadores es proteger a los empresarios. Si ahora mismo no apostamos de forma decidida por los empresarios y por los autónomos, lo que vamos a generar el día de mañana no va a ser nada más que paro y pobreza", ha advertido.