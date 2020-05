Estudiantes de la BUAP piden "no olvidar" casos de profesores acosadores

La Red de Mujeres Universitarias Articuladas de Comunicación y Mercadotecnia de la BUAP exigieron a la institución respuesta a su petición de castigar a los profesores y alumnos señalados de que cometer presuntos acosos y no utilizar la cuarentena para “guardar silencio”, ya que algunos siguen dando clases en línea.

A través de un comunicado, las alumnas indicaron que han transcurrido más de dos meses desde que entregaron el pliego petitorio a las autoridades universitarias, donde exigieron medidas para tratar el acoso y castigar a los profesores que han incurrido en violencia contra las mujeres dentro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Precisaron que los docentes señalados continúan impartiendo clases en línea sin ninguna sanción ni responsabilidad, cuando datos recientes de la Fiscalía General del Estado (FGE) reportan que de enero a abril del 2020, hubo 868 casos de delitos sexuales, de los cuales 49% ocurrió durante la cuarentena.

“Minimizar este tipo de violencias ejercidas, solapar, no atenderlas, son acciones que lamentablemente contribuyen en el actual clima machista de la nación, no olvidamos el caso de Ingrid Escamilla, el feminicidio de Fátima, no olvidamos las cifras rojas de crímenes hacia mujeres”, refiere el colectivo.

En ese sentido, apuntaron que es necesaria una “respuesta a la altura que merece el problema”, ya que indicaron, la actual gestión que encabeza el rector Alfonso Esparza Ortiz se ha caracterizado en una “pasividad” para resolver situaciones de violencias internas.