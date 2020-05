Fútbol.- Roberto Martínez: "Los madridistas pueden estar tranquilos porque Hazard marcará una época"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, mandó un mensaje de "tranquilidad" a los seguidores del Real Madrid porque Eden Hazard "marcará una época" con la camiseta blanca, además de mostrar su felicidad por continuar dos años más cargo como técnico de los belgas, "un proceso natural para jugar la Eurocopa de 2021".

"Eden Hazard está muy contento y feliz dentro de la preocupación que todos tenemos como seres humanos. Está en un momento de muchísima alegría y todos los pasos que ha dado -desde el punto de vista médicos- se han tomado con mucho detalle. Iba a finalizar la temporada con el Real Madrid sin problemas y ahora mucho mejor", dijo al programa 'El Larguero' de la Cadena Ser.

"Tampoco hubiera tenido para afrontar la Eurocopa si no se hubiese aplazado. Ahora tiene la tranquilidad que le da el tiempo y esas ganas enormes de que puedan llegar más alegrías. Sin duda que Hazard triunfará. A veces uno necesita un inicio difícil en su nuevo club para dar realmente todo lo que lleva dentro y poder entener lo que significa un club como el Madrid", añadió.

El técnico español aseguró que Hazard ha tenido "mala suerte". "Eden no se ha perdido partidos en el Chelsea. En ocho temporadas no jugó 18 partidos y aquí ya lleva más. Es circunstancial y -además- ya hemos visto momentos en los que Hazard ha sido él mismo. El aficionado madridista sabe que tendrá muchos éxitos. Pueden estar tranquilos porque marcará una época. No hay jugadores como él, puede ganar el Balón de Oro", añadió.

En otras cuestiones, Martínez se mostró "muy satisfecho" tras su renovación con Bélgica. "La pandemia ha influido. Había una posibilidad de seguir después de la Eurocopa, pero después del Mundial de Rusia trabajamos duro y ahora queremos mejorar. Parecía que no era natural no jugar la Euro. Será un formato único, algo que no se va a jugar nunca más. Así que creo que no era normal parar la relación aquí", indicó.

"Hay un cúmulo de situaciones que me permiten estar a gusto en Bélgica. Es la generación de oro del fútbol belga, a nivel de talento y a nivel de compromiso. Estos jugadores traen felicidad a su país porque todos se marcharon jóvenes para formarse y cuando regresan lo dan con alegría. Nos permiten soñar", comentó.

Por último, Roberto Martínez afirmó que la capacidad de "gran desarrollo del ADN del futbolista belga" que le otorga la Federación es uno de los atractivos de su cargo. Seleccionador y director general ala vez. "Es un país pequeñito, con 11 millones, y aquí puedo desarrollar las dos labores. Tengo grandes partidos en Mundiales y también puedo llevar las riendas del fútbol de todo un país", finalizó.