Fútbol.- Saúl Ñíguez: "No me preocupa ni me crea incertidumbre no saber cuándo va a empezar la Liga"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El centrocampista del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez afirmó que no está preocupado ni tiene "incertidumbre" por no saber todavía cuando empezará LaLiga Santander porque cree que primero se debe "garantizar la seguridad de todos", y admitió que deberán adaptarse al hecho de jugar sin público, empezando por el "partido vital" ante el Athletic Club con el que deberían reanudar la competición.

"No me preocupa ni me crea incertidumbre. Cada país está viviendo una situación diferente y entiendo que cuando se tenga que empezar aquí será cuando podamos garantizar las seguridad de todos, no sólo de los futbolistas, y eso es bueno para todos los que rodean al fútbol", señaló Saúl este jueves en una rueda de prensa virtual.

El ilicitano reconoció que su primer partido previsto para la vuelta, en San Mamés ante el Athletic Club, "es muy importante". "Es el primero después del parón y tenemos bastante tiempo para prepararnos y hacer un buen partido", comentó.

Además, ve favorable el hecho de que su rival vaya jugar en 'La Catedral' "sin su gente". "También podemos aprovechar esa situación, igual que cuando los rivales vengan al Wanda Metropolitano. Para nosotros es un partido vital porque si ganamos lo hacemos ante un equipo que pelea directamente con nosotros y sería muy importante conseguir los tres puntos", subrayó.

El Atlético estaba fuera de los cuatro primeros antes del parón, aunque a tan sólo un punto del cuarto, pero al internacional no le obsesiona de momento estar fuera de la 'Champions' y el posible impacto económico negativo para el club si no se clasifican.

"Ahora lo que tenemos en mente prepararnos bien para iniciar la Liga otra vez. Nuestro objetivo es ganar cada partido y conseguir estar entre los cuatro primeros porque es el objetivo del club para obtener ingresos, pero nosotros sólo nos centramos en el partido de Bilbao", zanjó.

Saúl se mostró "contento" por la vuelta del fútbol en Alemania, aunque también ve "muy raro que en un córner marques a un compañero de cerca y en cambio en las celebraciones no puedas hacerlas con tus compañeros". "Que no haya gente en los estadios es diferente, no nos extraña porque es lo mejor para todos, pero es lo que más vamos a echar de menos los jugadores", apuntó el centrocampista.

"Lo vamos a notar todos los equipos por igual, porque a todos nos gusta jugar con la afición, notar ese calor y sentirte especial, pero esto es el nuevo fútbol y hay que adaptarse a la situación hasta que no pase esta crisis. Desde sus casas nos harán sentir ese calor", remarcó el alicantino.

En este sentido, aclaró que "no depende" de ellos el que las gradas de los estadios estén decoradas de algún modo o haya cánticos grabados a través de las megafonías, sino "a lo mejor de la Liga". "Pero si lo permite, sí me gustaría que hubiese esas pancartas o cartones de foto de la gente que aporta algo de dinero y que ese dinero vaya a acciones solidarias para los que más lo necesitan", expresó.

Finalmente, el futbolista colchonero también dejó claro que le da igual el formato que decida la UEFA para acabar la 'Champions' y la posibilidad de que sea a partido a único para que dé tiempo. "Si es así, lo que tenemos que hacer es adaptarnos, no creo que sea bueno que diga si nos beneficia o perjudica. Como sea lo afrontaremos con la máxima ilusión", remarcó.