Fútbol.- Sergio González: "Volver el día 12 lo veo precipitado"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, lamentó que los técnico de LaLiga no hayan tenido opinión en los detalles de la vuelta de la competición, al tiempo que vería "precipitado" si ese regreso se produce el 12 de junio.

"No estamos preparados aún para esta nueva liga, para esta nueva forma de vivir el fútbol, estas nuevas sensaciones, yo creo que el día 12 va a ser un poco precipitado", dijo este jueves en declaraciones al Telediario de La 1, recogidas por Europa Press.

Además, el técnico del Pucela lamentó que ni LaLiga ni la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hayan pedido opinión a los entrenamientos. "Tanto de LaLiga como de la Federación no han tenido ese detalle de poder conversar con nosotros, como si pudiéramos rebatirles algo", apuntó.

Por otro lado, Sergio también critica no poder dirigir a su equipo sin encontrar alguna reprimenda. "Me han dado un toque de atención porque participamos en los rondos. Son 10 futbolistas y eso no nos sirve. Habrá que viajar el mismo día, igual a ti te gusta viajar el día de antes", afirmó.