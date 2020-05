Portaltic.-Google y Apple publican la API de Notificación de Exposición, disponible para las autoridades sanitarias

MADRID, 21 (Portaltic/EP)

Google y Apple han anunciado la disponibilidad de su API de Notificación de Exposición, una herramienta que las autoridades sanitarias podrán incorporar a sus propias aplicaciones para hacer un seguimiento de la propagación de la Covid-19.

Las dos compañías informaron el pasado 10 de abril de una colaboración que permitiría el uso de su tecnología para contribuir en la lucha contra la pandemia de Covid-19, con una herramienta que ayudará a frenar su propagación.

Como han explicado las dos compañías en un comunicado conjunto, el rastreo de contactos permite a las autoridades sanitarias identificar, contactar, realizar pruebas, tratar y avisar a las personas que pueden haber estado expuestas a una persona infectada.

La Notificación de Exposición tiene el objetivo de realizar una notificación rápida, algo esencial para frenar la propagación de la enfermedad con un virus que puede propagarse de forma asintomática, como señalan sus responsables.

Lo que Google y Apple han diseñado no es una aplicación, sino una API (siglas de interfaz de programación de aplicaciones), para que pueda integrarse en las aplicaciones creadas por las autoridades sanitarias con el fin de que funcionen tanto en teléfonos Android como en iPhone.

En el comunicado indican que cada usuario podrá elegir si desea o no ser incluido en las Notificaciones de Exposición; el sistema no recopila ni utiliza los datos de ubicación del dispositivo, y si el usuario es diagnosticado de Covid-19, podrá introducir o no esa información en la aplicación.