Se registra sismo de 4.6 en Chile

La tarde de este jueves se registró un sismo con magnitud de 4.6 a 90 kilómetros de profundidad y se localizó a 19 km al suroeste de Santiago.

La información preliminar indica lo siguiente: Hora Local: 2020/05/21 18:31:16 Mag: 4.6, Lat: -33.56, Lon: -70.79, Prof: 90 Km, Loc: 41 km al S de Colina.

Así se reportó en redes:

— FCO Lali Chile 🇨🇱 (@LaliChile_Fc) May 21, 2020

Jamás en mi vida había oído algo así de extraño. Ese ruido horroroso. Era como si todo fuese ha explotar en segundos.

He vivido 3 terremotos y nunca había oído algo así! Fue poco movimiento pero el ruido ufff 🤔🤭😱 Eso no fue 4.7 No mientan #sismo #Temblor #chile

— .·.Gabriela A.S.H.·. (@Gabri2013) May 21, 2020