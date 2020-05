Coronavirus.- Áñez reitera su "firmeza" frente a la corrupción y advierte de que será "dura"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha reiterado este jueves su "firmeza" frente a la corrupción y ha advertido de que será "dura con los corruptos", en el marco de la crisis política derivada por la compra de 170 respiradores presuntamente con sobrecostes.

"No voy a tolerar la corrupción en ningún sitio y menos en la salud", ha avisado Áñez. "Que quede claro para todos los funcionarios y políticos de mi Gobierno, no me temblará la mano, voy a ser firme y dura frente a los corruptos y frente a los casos de corrupción", ha agregado.

En este contexto, ha defendido que su Ejecutivo actuó "de inmediato y con firmeza" en referencia al caso de los respiradores y ha asegurado que su Administración ha "golpeado con todo el peso de la ley a la corrupción, caiga quien caiga, y hemos evitado que todos los bolivianos pierdan el dinero excesivo que se estaba pagando por esos respiradores".

Así, ha asegurado que su "compromiso" es "recuperar el dinero de los bolivianos", según ha informado la agencia de noticias boliviana ABI.

Áñez ordenó el miércoles una auditoría de "todas" las compras que se han realizado en el ámbito de Salud en Bolivia desde que asumió el cargo, en noviembre de 2019.

La compra de 170 respiradores por parte del Gobierno boliviano a la empresa española GPA Innova con la firma, también española, IME Consulting como intermediaria y el aval del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), ha creado una grave crisis política en el país, dado que se habría pagado más de 27.000 dólares por unos aparatos cuyo precio de mercado sería de entre 7.000 y 11.000 dólares.