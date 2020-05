Cultura.- Rozalén presenta 'Este tren', primer adelanto de su próximo álbum

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

'Este Tren' es el tema escogido por Rozalén como primer adelanto del que pronto se convertirá en su cuarto álbum, producido nuevamente por su inseparable y compañero Ismael Guijarro y que llegará después del verano.

Al ritmo de una batería que simula el trepidante traqueteo del tren y con una estructura que prescinde de estribillo, Rozalén redondea un tema vibrante y apasionado, que habla de la necesidad de aprovechar las oportunidades que se presentan una sola vez en la vida.

Y habla también de la importancia de cuidarse a uno mismo pensando en los demás. "Es una canción que me llena el pecho de júbilo cada vez que la interpreto, que me provoca ganas de vivir", confiesa la albaceteña.

Así lo explica la propia Rozalén:

"Este tren ¿Cómo podría explicar el significado de esta canción?Imagina…Que pudiéramos pararlo todo, librarnos de nuestras responsabilidades, de nuestras cargas y ataduras, de nuestros pensamientos y dedicarnos a disfrutar de las cosas verdaderamente esenciales de la vida.Un Carpe Diem.Disfruta el momento.Mirar durante horas el horizonte infinito, sumergir los pies en el agua, cerrar los ojos y escuchar el viento.Rodearnos de naturaleza.Vivir en un abrazo.Que pudiéramos agarrar de la mano a quien nos dé la gana, a esa persona que mira con entusiasmo la vida y es capaz de contagiártelo.Que no existiera el tiempo.Que fuéramos capaces de arriesgarnos, de atrevernos, de confiar, de dejarnos llevar.Que no dejáramos pasar oportunidades una y otra vez…Que nos permitiéramos errar, porque sólo así se avanza.Que fuéramos conscientes de que todo lo que observamos está en continuo movimiento y por eso, cada paisaje, cada minuto es único e irrepetible.Que supiéramos valorar y disfrutar la VIDA así, en mayúsculas, como merece.Energía pura.Esta canción no tiene estribillos y avanza sobre una bateria que finge ser un tren en marcha, que siempre crece y que no se detiene…"