Una elefante viajó a su nuevo hogar en medio de la pandemia

Hay historias que conmueven, aún en medio de la inédita situación generada por la pandemia del coronavirus. Una de ellas es la del viaje que hizo Mara, una elefante que viajó desde Argentina a su nuevo hogar en un santuario en Brasil.

Mara pasó 50 años en cautiverio. "A los dos años la vendieron a un circo en Argentina, en el que pasó 25 años", informa El Diario, de España. La operación del viaje implicó la reapertura de la frontera entre Brasil y Argentina, cerrada por el coronavirus.

Pero, valió la pena. Mara recorrió 2.335 kilómetros hasta el Global Sanctuary for Elephants, el único en su tipo en América. Allí se dedicó a explorar una zona natural, proteger su piel con lodo y hacer amigos.

So much happening today – Mara and Rana have instantly reacted as if they have known each other previously – we don't know for sure, but it is possible they do. There have been bellows, trumpets, rumbles, and many human tears. 💖 More on blog – https://t.co/8Kg8mYsdl4 pic.twitter.com/nFyln78ylR

