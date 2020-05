Malaui.- Dimite la presidenta de la comisión electoral un mes antes de la repetición de las presidenciales de 2019

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la comisión electoral de Malaui, Jane Ansah, ha anunciado su dimisión un mes antes de la repetición de las presidenciales de 2019, anuladas por irregularidades y en las que el actual mandatario, Peter Mutharika, había obtenido un segundo mandato.

Ansah ha confirmado en una entrevista a la cadena de televisión pública del país que ha escrito a Mutharika para informarle de su dimisión, si bien ha dicho que aún no ha recibido respuesta. "Creo que respeta mi decisión", ha señalado.

Asimismo, ha argumentado que su dimisión llega en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de ratificar el fallo del Constitucional anulando las presidenciales, tal y como había prometido que haría después de presentar su apelación.

"Me voy llena de confianza. He trabajado con las manos limpias y no tengo esqueletos en mi armario. He luchado bien y estoy contenta de que esto se haya visto al final", ha argüido, tal y como ha recogido el diario 'Nyasa Times'.

Por último, ha rechazado que haya decidido dimitir debido a las manifestaciones convocadas el 28 de mayo por la organización civil Coalición de Defensores de los Derechos Humanos (HRDC) para reclamar su salida del cargo, en el marco de las movilizaciones contra ella en el país.

"El derecho a manifestarse tiene limitaciones, ya que la Constitución dice que las protestas deben ser pacíficas", ha dicho, antes de agregar que algunas de ellas "no fueron pacíficas y dejaron de ser un derecho". "No me pliego a estas protestas (violentas) porque eso habría sentado un mal precedente", ha remachado Ansah.

El anuncio de Ansah llegó horas después de que un comité del Parlamento respaldara el 23 de junio como fecha para la repetición electoral, tras citar a comparecer a la presidenta de la comisión electoral y al fiscal general del país, Kalekeni Kaphale, para abordar el calendario y las causas del reciente cambio de fecha.

Tras el encuentro, el presidente del Comité de Asuntos Legales del Parlamento, Kezzie Msukwa, resaltó que se ha aprobado el 23 de junio como fecha para la votación y adelantó que "el Parlamento aprobará una ley con esa fecha de cara a las próximas elecciones".

Sin embargo, indicó que el comité no aceptará todos los consejos de Kaphale para garantizar la transparencia y limpieza del proceso debido a que defendió a la comisión electoral en su apelación contra la anulación de los comicios de 2019, por lo que considera que su posición no es imparcial.

LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA

Ansah anunció el 13 de mayo una nueva modificación de la fecha para la repetición de las presidenciales y propuso que se celebren el 23 de junio en lugar del 2 de julio, como había señalado previamente.

La comisión electoral había rechazado previamente la fecha aprobada por el Parlamento, que votó a favor del 19 de mayo, si bien ahora ha vuelto a proceder a otra modificación debido al plazo de 150 días dado por el Constitucional para la repetición de la votación.

Estos 150 días concluían el 2 de julio, motivo por el que la comisión electoral apostó por esta fecha, si bien ahora Ansah argumentó que el fallo final da este plazo para todo el proceso, incluido el anuncio de los resultados, por lo que ha apostado por adelantar las elecciones.

Tanto Mutharika como la comisión electoral apelaron contra el veredicto del Constitucional anulando los comicios por irregularidades, entre ellas "un uso generalizado del Tipp-Ex para alterar los resultados (de las actas electorales)".

La comisión ha recibido hasta la fecha las candidaturas de Mutharika –respaldada por su partido, el Partido Progresista Democrático (DPP), y el Frente Democrático Unido (UDF)– y la de Lazarus Chakwera, líder del Partido del Congreso de Malaui (MCP), quien concurre con el actual vicepresidente y presidente del Movimiento para una Transformación Unida (UTM), Saulos Chilima, como 'número dos'.

Mutharika llegó al poder en 2014 y se le atribuye el mérito de mejorar las infraestructuras y reducir la inflación, pero en los últimos tiempos ha hecho frente a acusaciones de corrupción y de beneficiar a las regiones rurales, donde tiene su nicho electoral.