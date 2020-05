Coronavirus.- Donald Trump retoma sus partidos de golf tras más de dos meses de parón por el coronavirus

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos ha sido visto este sábado en uno de sus campos de golf, concretamente en Virginia, con lo que retoma esta actividad tras más de dos meses de parón debido a la crisis del coronavirus.

La caravana presidencial llegó al Trump National Golf Club de Sterling, Virginia, en la mañana del sábado, según informan varios medios estadounidenses.

Según la CNN los agentes del Servicio Secreto encragados de la seguridad presidencial llevaban mascarilla, pero Trump y los otros jugadores no. Trump conducía su propio carrito y parecía no llevar caddy para transportar los palos y el resto de material.

La última visita a uno de sus campos de golf fue el pasado 8 de marzo en el Trump International Golf Club de West Palm Beach, Florida. La CNN ha contabilizado 357 visitas de Trump a sus propiedades durante su presidencia y 265 viajes a sus clubes de golf.

El pasado domingo Trump llamó a un programa de golf de la NBC. "Lo echo de menos. Llevo sin jugar desde que comenzó este problema que tenemos. No he podido jugar desde hace tiempo. He estado muy ocupado", relató.