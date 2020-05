Cultura.- Lisa Kudrow defiende Friends tras las últimas críticas: "En ese momento era progresista"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Friends sigue siendo una de las series más populares a día de hoy, 16 años después de su final. A pesar de su éxito son muchos los que consideran que la ficción no ha envejecido bien debido a algunas bromas o elecciones de casting que no tendrían cabida hoy en día. Lisa Kudrow, quien encarnó a Phoebe, ha salido en defensa de la producción, a la que ha calificado como "progresista".

En una entrevista con The Times la actriz habló sobre las críticas por el "elenco completamente blanco" de la serie, asegurando que la ficción debía ser vista "como una cápsula del tiempo y no como algo que hicimos mal". Kudrow admite que no se arrepiente de interpretar el papel de Phoebe Buffay pero cree que la historia tendría más diversidad si se rodara hoy. "No tendría un reparto únicamente blanco, eso seguro", reconoció.

"Había un chico cuya esposa descubrió que era lesbiana y estaba embarazada y criaron al niño juntos. También tuvimos una maternidad subrogada. En ese momento, era progresista", explicó la intérprete refiriéndose a Ross.

David Schwimmer, quien se metió en la piel de Ross, ya habló sobre este asunto en una entrevista para The Guardian en enero. "Esa serie fue innovadora en su momento por la forma en que manejó de manera tan informal el sexo, el sexo con protección, el matrimonio homosexual y las relaciones", argumentó.

Estaba previsto que Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer se reunieran en un especial sin guion a mediados de este año, pero parece que los fans tendrán que esperar y ver cómo afecta a las producciones la evolución de la pandemia de coronavirus. Este episodio se podrá ver en HBO Max, servicio de streaming que llegará al mercado el próximo 27 de mayo.