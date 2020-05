Dejan sin bonos a policías pese a riesgo de trabajo por Covid-19

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) no reciben un bono económico desde febrero pasado. Además, la corporación no ha cumplido con la entrega de los incentivos que se tenían programados para el primer trimestre del año.

Esto, de acuerdo con testimonios de elementos de seguridad que Publimetro recabó, así como la revisión de documentos — emitidos por la Dirección de Desarrollo e Incentivos Policiales de la Secretaría — los cuales revelan que no se han otorgado los apoyos económicos, a pesar de que no han parado labores durante la contingencia sanitaria por Covid-19.

Según el programa de Prestaciones e Incentivos de la institución, el objetivo es “profesionalizar al personal policial a efecto de generar las condicones necesarias para el desarrollo integral de los elementos y del servicio que se presta, considerando de igual forma esquemas de mejoras laborales, económicas y materiales”.

Óscar, quien es policía preventivo desde hace más de 20 años, contó a este diario que desde hace cuatro meses no les han depositado un bono de tres mil 500 pesos que recibían mensualmente; esto, después de la emergencia sanitaria por Covid-19 decretada por el gobierno federal.

Publimetro buscó a autoridades de la SSC-CDMX para conocer el motivo de la no entrega de este apoyo económico, pues, según las metas planteadas por la SSC, para el primer trimestre del año tendrían que tener un avance de 14%; sin embargo, hasta el momento sólo contabiliza 9%. Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría no aclaró la situación.

Francisco Rivas, director de Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), indicó que el problema se puede deber a la falta de recursos destinados a la seguridad, y recordó que recientemente se autorizó el uso de presupuesto para la compra de insumos médicos.

“Para los que tienen sueldos limitados el bono se vuelve parte importante de su salario, por lo que suspender el apoyo tiene un impacto fuerte en su economía. Hoy lo que vemos es un olvido en las instituciones, pues no veo en la agenda pública una estrategia para proteger a los policías; ellos se van a enfermar porque no han parado labores, no han dejado de estar en las calles”, puntualizó.

Reconoció que el actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina “es sensible” con el tema y “conoce perfectamente la situación de los oficiales”. Y advirtió que este “olvido” puede desencadenar casos de corrupción, ante esta falta de pago.

Decesos y contagios en la corporación

De acuerdo con información de la SSC-CDMX, hasta el momento tres oficiales han fallecido por coronavirus. El primero se registró el 4 de abril de este año; el segundo tan sólo 10 días después; y el tercero ocurrió el 28 de abril, luego de estar internado ocho días en el Hospital General Ignacio Zaragoza, del ISSSTE.

“Esta Secretaría se une a la pena que embarga a familiares y amigos de nuestro compañero, y reitera que brindará todo el apoyo necesario a sus deudos”, lamentó la dependencia por medio de sus redes sociales.

Hasta inicios de mayo, la Dirección Ejecutiva de Salud y Bienestar Social de la SSC informó que 56 elementos se han contagiado, de los 90 mil con los que cuenta.

Por esto, la Secretaría ha llevado a cabo medidas sanitarias como la sana distancia, uso de cubrebocas, protectores faciales, lavado constante de manos y uso de gel antibacterial. Además, según la corporación de seguridad, se les toma la temperatura a los oficiales previo a iniciar sus funciones, y aquellos que superan los 38 grados o manifiestan síntomas, se les manda a cuarentena domiciliaria y se les da seguimiento.

“Perdimos a un mando de la Secretaría, que además de haber sido un gran compañero de trabajo, también fue un buen amigo para muchos en esta institución. Quiero agradecer su esfuerzo diario, sabemos que ustedes también tienen temor por su salud e incertidumbre y preocupación por el bienestar de sus familiares y seres queridos, y a pesar de ello salen a trabajar todos los días con un compromiso absoluto por la ciudadanía”, indicó el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, el pasado 15 de abril en conferencia de prensa.