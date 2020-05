Fórmula 1.- Coulthard: "Vettel podría ser un gran recurso para Aston Martin"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El expiloto de Fórmula 1 David Coulthard ha asegurado que el piloto alemán Sebastian Vettel, que hace unas semanas confirmó su marcha de Ferrari la próxima temporada, podría ser "un gran recurso" para el equipo Aston Martin por su "conocimiento y experiencia" en la competición, en la que acumula cuatro títulos de campeón.

"¿Vettel a Aston Martin? Comprar acciones y empezar otra etapa de su carrera podría ser una opción. Hay cosas interesantes que podrían entrar en juego, y una de ellas podría ser que Lawrence Stroll tiene grandes expectativas de éxito futuro para Aston Martin, y Vettel, en esta etapa de su carrera, podría ser un gran recurso en un equipo así, en términos de conocimiento y experiencia con Red Bull y Ferrari", declaró en el podcast F1 Nation.

En este sentido, el británico, que corrió en la Fórmula 1 desde 1994 a 2008, cree que todo es posible en el 'Gran Circo'. "Creo que en la Fórmula 1, si puedes imaginarlo, puede suceder. Si alguien me dijera 'Bernie Ecclestone ha comprado Ferrari y se ha puesto como piloto principal', ¡creo que podría suceder! Hubiera sido extremadamente improbable, pero nunca apuesto nada en contra de esta industria", apuntó.

Además, descarta que el piloto germano pueda recalar en Mercedes, pendiente de la renovación del vigente campeón Lewis Hamilton. "Por mucho que amen a Lewis, Mercedes y Toto -Wolff- son gente de negocios, no son organizaciones benéficas. No es 'Oh, Lewis, te amamos tanto que aquí tienes un cheque en blanco, escribe la cifra y veremos cómo podemos pagarte eso'. Querrán pagarle lo mínimo que puedan para permitir que se invierta más dinero en el negocio y, por supuesto, Hamilton querrá lo máximo", señaló.

"En este momento, Seb tiene que estar en una posición en la que reevalúe sus demandas de negociación, y ahora solo tiene a Mercedes como una apuesta de rendimiento razonablemente segura antes de entrar en lo desconocido de Renault o Aston Martin", prosiguió.