Video viral: así se reencontró un hombre con su burra luego de la cuarentena

Un hombre y su burra se encontraron después de una larga separación por la pandemia del coronavirus. Ambos lloraron y el material grabado se ha vuelto un video viral desde España, donde ocurrió el reencuentro.

El diario La Vanguardia informó que el reencuentro se produjo en Málaga. La escena demuestra lo infinitamente leales que pueden ser los animales, aún después de mucho tiempo sin relacionarse con alguna persona.

"Venía todo el camino pensando que Baldomera no me reconocería", escribió Ismael en su cuenta de Facebook. "No me da pena que me oigáis llorar", agregó.

Ismael no imaginó que el video le daría la vuelta al mundo. La revista People y un diario de Taiwán son algunos de los medios que se hicieron eco de la publicación del tierno reencuentro.

En el video viral, se ve cómo la burra, al ver a Ismael, corre desde el campo hasta un sitio donde hay una cerca. Él narra la escena y no logra evitar que se le quiebre la voz. Al final, ambos lloran.

No me da vergüenza que me oigáis llorar, porque aquí está una de las demostraciones de amor más incondicionales que… Posted by Ismael Fernández on Monday, May 18, 2020

En el tiempo en el que Ismael no pudo ir desde Málaga a El Borge, la localidad donde vive Baldomera, la burra fue cuidada por el hermano de él. "Aquí está una de las demostraciones de amor más incondicionales que existen", escribió.

España ha iniciado progresivamente una desescalada de las medidas de cuarentena por el coronavirus. Autorizados los desplazamientos interprovinciales, Ismael pudo ir al campo a visitar a su mascota.

El video original en Facebook fue compartido 2.200 veces en la misma red social. En la red Youtube, el video que fue subido alcanzó, en poco tiempo, más de 3.555 reproducciones.

"Gracias por tantas muestras de cariño", escribió Ismael, quien se dedica a la comunicación en el sur de España. La burrita fue un regalo de sus hijos al padre el día de su jubilación, como parte de un simbolismo: tener un burro y volver al pueblo. Ya es, hoy, parte de la familia.

