Fútbol.- Marcos Llorente: "Los primeros partidos no van a ser como el día del Liverpool"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente ve "tiempo de sobra" para llegar preparados al inicio de LaLiga Santander, que apunta al fin de semana del 13 de junio, aunque sí reconoce que habrá unos partidos para "encontrar ritmo".

"Lo que estamos viviendo no es normal. Nunca hemos estado tanto tiempo parado. Nos afecta mucho, pero todos los equipos seremos capaces de llegar bien a esas fechas. Es tiempo de sobra", dijo en declaraciones a 'El Partidazo de Movistar', recogidas por Europa Press.

El jugador rojiblanco valoró que necesitarán de los primeros partidos, tras tres meses de parón por la crisis del coronavirus, para lograr ritmo de juego. "Los primeros partidos la gente tiene que entender que no va a ser como el día del Liverpool o días anteriores. Nos va a costar encontrar ritmo de juego", dijo.

Sobre aquella noche en Anfield, el último partido antes de que se suspendiera el fútbol por la pandemia, Llorente no tiene duda de que fue su mejor noche como futbolista. "Nos fuimos muy felices a la cuarentena con ese pasaporte. He visto las imágenes muchas veces. Fue un partido maravilloso y tampoco estoy acostumbrado a meter goles. Es la noche más bonita que he vivido en el fútbol", recordó.