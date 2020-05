Portaltic.-El uso de 'hashtags' políticos en noticias radicaliza los comentarios en redes sociales, según un estudio

MADRID, 25 (Portaltic/EP)

El uso de 'hasgtags' políticos en las noticias publicadas en las redes sociales hace que los usuarios les den menos importancia y las consideren más sesgadas, y que, al comentarlas, la discusión se radicalice y se utilice un lenguaje más extremo.

Así se extrae de una investigación realizada por la Universidad de California en Irving (Estados Unidos) publicada por el portal The Next Web y originalmente por The Conversation, que ha realizado un experimento entre 1.979 personas a las que se mostró publicaciones de Facebook con y sin 'hashtags' de medios reconocidos como The New York Times y NPR, y después se les pidió comentarlas.

Los 'hashtags' o etiquetas son un recurso que los medios en redes socialesutilizan para incrementar la lectura de sus publicaciones o incluso para contextualizarlas. El estudio se ha centrado en el uso de 'hashtags' políticos no asociados a campañas políticas ni a partidos sobre temas sociales, como #MeToo, que denuncia las agresiones y el acoso sexual a mujeres, y #BlackLivesMatter, contra la violencia hacia las personas negras.

La investigación descubrió que los 'hashtags' políticos usados en las publicaciones de medios de comunicación "no son una buena forma de involucrar a los lectores", ya que estos percibían las noticias como menos importantes y tenían menor motivación para informarse sobre el tema.

Asimismo, algunos lectores, especialmente los de ideología conservadora pero también los moderados, percibían las noticias como políticamente más sesgadas cuando incluían 'hashtags'. Las personas que se definían como liberales también reaccionaban negativamente a estos elementos, y solo las personas que se definían como "liberales extremos" no percibían sesgos.

En el caso particular de los moderados, los usuarios que comentaron sobre las noticias con 'hashtags' políticos utilizaron, en general, un lenguaje "emocionalmente más extremo" y agresivo en sus comentarios, tanto aquellos que se mostraban a favor de los movimientos como los que se oponían a ellos.

El estudio recoge que las publicaciones sin 'hashtags', por el contrario, tuvieron una participación más activa, en la que las personas debatían sobre los valores y las ideas que el propio 'hashtag' refería.