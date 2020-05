Cultura.- Bunbury presenta 'Los terminos de mi rendición', último avance de su inminente nuevo álbum

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Bunbury presenta este martes los términos de su rendición. Porque 'Los términos de mi rendición' es el quinto y ya último adelanto de su inminente nuevo álbum, 'Posible', a la venta este viernes.

"Ahora que uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose, que los extraños te tratan como a un amigo. Antes era un coloso ahora un vampiro y escribo con el desorden de la urgencia", canta Bunbury.

Y aún prosigue en esta melancólica composición, que llega ya con su correspondiente videoclip: "Sé que el romper de una ola no puede explicar todo el mar y he renunciado a demasiado en los últimos años realizando un esfuerzo total para un modesto resultado".

'Los términos de mi rendición', precioso baladón, sigue los pasos de 'Deseos de usar y tirar', 'Hombre de acción', 'Cualquiera en su sano juicio (se habría vuelto loco por ti)' y 'Las palabras'.

La primera cara del disco tiene a 'Cualquiera en su sano juicio (Se habría vuelto loco por ti)', 'Hombre de acción', 'Deseos de usar y tirar', 'Mis posibilidades (Interstellar)', 'Las palabras'.

Por su parte, la cara-b contiene otros cinco temas: 'Arte de vanguardia', 'Mariachi sin cabeza', 'Como un millón de dólares', 'Indeciso o no' y 'Los términos de mi rendición'.

Según el propio artista, los textos de 'Posible' giran en "torno a las distintas versiones de uno mismo que hemos dejado pasar y las infinitas opciones y posibilidades con las que podemos moldear nuestro futuro individual".

Bunbury anunció su regreso el pasado 1 de enero con otro mensaje en el que anticipaba: "Este es un disco muy importante para mí. Tremendamente personal. Creo que hay en sus surcos composiciones musicales, versos, melodías y producción que me parecen de valor. No me importa confesar abiertamente el cariño y amor que siento por esta nueva grabación, que mira al presente y a mi manera de sentir el día de hoy".

Por eso, recomendaba Bunbury escucharlo con "los odíos bien abiertos, para conocer y comprender y dejaros guiar por la emoción y la capacidad de sorpresa". "En este álbum nada es lo que parece a primera escucha y sus canciones están abiertas de par en par a lo inesperado. Deseo que los disfrutéis porque os entrego algo muy valioso para mí. Besos y abrazos para todos", terminaba.

La gira de presentación estaba prevista para esta temporada, pero finalmente tuvo que ser aplazada hasta 2021. Este inminente nuevo disco, cuyo lanzamiento fue pospuesto hasta el 29 de mayo por culpa del coronavirus, dará continuidad a la carrera solista de Bunbury, cuyo último trabajo de estudio fue 'Expectativas' en 2017.