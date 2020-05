Dragon Crew: primera nave norteamericana que va al espacio después de nueve años

Dos astronautas norteamericanos serán los primeros en viajar al espacio en una nave de ese país en nueve años. El Dragon Crew es una cápsula que se lanzará este miércoles desde Cabo Cañaveral, en Florida.

Los dos tripulantes son expertos en el pilotaje de naves espaciales. Claro, que esta viene equipada con equipos de última tecnología. "El panel de instrumentos son tres pantallas que se despliegan totalmente para mayor espacio de los pilotos", informó el diario El País.

Ambos astronautas participarán en labores de mantenimiento de la Estación Espacial Internacional. "Durante nueve años, los norteamericanos viajaron como pasajeros de naves rusas, previo pago", agrega el diario español.

La empresa privada SpaceX es la socia de la NASA en el lanzamiento de la cápsula Dragon. El cohete que la impulsará es un Falcon, desarrollado por la compañía aeroespacial, informó La Vanguardia.

Team is performing additional pre-flight checkouts of Falcon 9, Crew Dragon, and the ground support system ahead of tomorrow’s Demo-2 mission. Weather forecast for launch is 60% favorable. pic.twitter.com/RgzkPfS8LW

— SpaceX (@SpaceX) May 26, 2020