Fútbol.- Futbolistas ON exige "igualdad de condiciones" al CSD y a la RFEF porque "el virus no distingue de categorías"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El sindicato Futbolistas ON ha enviado este martes una carta a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y al Consejo Superior de Deportes (CSD) exigiendo "igualdad de condiciones" para los futbolistas de Segunda B y Tercera División ante la circular informativa que han recibido los clubes que van a disputar el 'playoff' de ascenso.

Futbolistas ON dice haber recibido la "lógica inquietud y preocupación de los futbolistas" y "de ahí" nace sus "reivindicaciones". "El Covid-19 no distingue de categorías, todos los futbolistas son profesionales y se enfrentan al virus exactamente igual que los de LaLiga. Por ello, exigimos igualdad de condiciones en cuanto a seguridad sanitaria".

Además, el sindicato recuerda que "a los clubes se les deben proporcionar los recursos materiales y de personal para que puedan cumplir los protocolos que garantizan esa igualdad. En concreto, para que puedan realizar los test del Covid-19 a todos los futbolistas que vayan a competir y no solo a los que presenten síntomas, puesto que, como es sabido, son habituales los casos asintomáticos".

Por otro lado, Futbolistas On indica que están "en completo desacuerdo" con que la circular "recomiende a los futbolistas que no hagan vida social y se mantengan en sus domicilios o lugares de concentración al terminar los entrenamientos".

En este sentido, explican que "un gran número de jugadores de Segunda B y Tercera División necesitan otro trabajo para complementar los salarios que cobran como futbolistas y por eso deben acudir a sus puestos laborales antes o después de los entrenamientos, por lo que es una recomendación que no pueden cumplir" y aseguran que esta recomendación de confinamiento después de entrenarse es exclusiva para los futbolistas de estas dos categorías, pues "no se les recomienda a los compañeros de Primera y Segunda División".

"En conclusión, en Futbolistas ON creemos y así se lo hacemos saber a la RFEF y al CSD que si no se facilita la prueba del Covid-19 a todos los futbolistas que vayan a competir, se les expone a estar en contacto cuerpo a cuerpo, sin distancia ni protección, con posibles positivos asintomáticos. La solución no está en confinarlos al terminar su entrenamiento. Ellos son los primeros y más interesados en poder disputar los playoff, pero lógicamente siempre que se garantice su salud, pues de lo contrario sería contraproducente finalizar la competición".