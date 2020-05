Tenis.-Díaz celebra la creación de las Ligas MAPFRE y avisa que para la RFET "es superimportante celebrar la Davis"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz, celebró la puesta en marcha de las Ligas MAPFRE masculina y femenina mientras que no se reanuden los torneos para "dar actividad a alguien acostumbrado a jugar todo el año", y afirmó también que para su organismo "es superimportante" que se pueda disputar en Madrid la Copa Davis.

"Con las fronteras cerradas iba a ser bastante difícil que los jugadores pudiesen jugar hasta agosto o septiembre y pusimos una serie de actividades para dar actividad a alguien acostumbrado a jugar todo el año", señaló Miguel Díaz este martes en su participación en el foro virtual #[email protected] del diario 'As'.

El dirigente indicó que, "en principio", han buscado cuatro sedes, en Lleida, Madrid, Villena y Avilés, pero que "se pueden ampliar si la ATP, la WTA o la ITF dice que no hay torneos". Los cuatro recintos están con una "ilusión tremenda" para acoger esta competición, que será "en tierra". "Después, si se continúa, cambiará posiblemente a dura", añadió.

Díaz no adelantó si estarán todas las grandes estrellas nacionales. "Los y las mejores están invitados. Casi todos competirán, pero no voy a decir nombres porque luego a lo mejor falta alguien", aclaró. "Tenemos la suerte de que en España hay unos cuantos en el 'Top 100', así que podremos ver a algunos de los mejores del mundo que son españoles", apuntó.

Los que decidan competir podrán hacerlo en el formato de competición pura, con un cuadro a partir de cuartos de final, y otra por equipos "muy atractiva". "Entendemos que el jugador necesita competición y pondremos todo lo que esté en nuestra mano para que la tengan", afirmó.

"Es complicado que las fronteras se puedan abrir, cruzarlas no va a ser sencillo y si tienen que ir a un país 15 días antes para ponerse en cuarentena, no creo que sea lo mejor y además creo que habrá un lío importante con el ranking. En España vemos más sencillo movernos entre provincias dentro de un mes", añadió el presidente de la RFET, que indicó que también están "ultimando detalles y sedes" para la Liga MAPFRE femenina, abierta a 24 jugadoras "y con muy buenos premios".

Miguel Díaz recalcó el "trabajo bestial" que se ha hecho desde el organismo durante el Estado de Alarma y que una de sus grandes preocupaciones han sido los clubes de tenis, que han vivido "una problemática mayor y necesitan tener viabilidad".

Por otro lado, se refirió a la Copa Davis, que debe acoger Madrid a finales de año y sobre la que hay dudas de su celebración por la pandemia. "Para la RFET es superimportante que se pueda hacer la Davis en España y siendo los defensores del título", subrayó.

"La de 2019 fue una semana fantástica, en unas condiciones que no eran las mejores para nosotros y con circunstancias que lo complicaron más por el fallecimiento del padre de Roberto (Bautista) y la lesión de Pablo (Carreño)", rememoró.

El mandatario no olvida que el público de la Caja Mágica "ayudó muchísimo" y por eso no es partidario a que se dispute a puerta cerrada. "Una Copa Davis sin público no la veo. Hay un poco de esperanza porque queda mucho, pero no será sencillo. Tenemos muchas posibilidades de revalidarla, ojalá que podamos jugarla", sentenció Díaz, que esperaba que "alguna medalla" iban a conseguir este verano en Tokyo 2020.