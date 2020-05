Venezuela.- González Laya pide apoyo internacional a la "buena causa sin matices" de ayudar a los migrantes venezolanos

La ministra y Borrell ratifican su apoyo a una solución política a través del diálogo en Venezuela

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Internacional, Arancha González Laya, ha reclamado este martes el apoyo internacional para la "buena causa sin matices" de ayudar a los migrantes venezolanos, que protagonizan "la peor crisis de desplazados de la historia reciente de América Latina".

González Laya ha sido la encargada de inaugurar así la conferencia de donantes convocada por la UE y España para recabar fondos destinados a ayudar a los países de la región que han acogido a la mayor parte de los más de cinco millones de venezolanos que han abandonado la nación caribeña en los últimos años por la crisis política y humanitaria que sufre.

"Lo que abrimos hoy es un espacio de solidaridad con el que queremos atender la peor crisis de desplazados de la historia reciente de América Latina", ha dicho la jefa de la diplomacia española, en su rol de anfitriona.

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha coincidido con González Laya en que la crisis de los migrantes venezolanos es "la mayor de la historia reciente de América Latina", a pesar de las discrepancias en los datos, entre los más de cinco millones que reconoce la ONU y los "muchos menos, según el Gobierno de (Nicolás) Maduro".

"En todo caso, son centenares de miles de personas", ha recalcado Borrell, que colocan a la crisis venezolana como la segunda a nivela global solo por detrás de la de Siria, "que tanto nos preocupa a los europeos, probablemente porque está mucho más cerca", ha añadido.

González Laya ha reivindicado que, "como española, como europea, como iberoamericana y como ciudadana del mundo", se enorgullece de impulsar lo que ha definido como "una causa justa e inaplazable"

La ministra ha defendido que ayudar a la migración venezolana es "una de esas buenas acciones ineludibles" que España busca "dinamizar y multiplicar", en este caso junto a "la familia europea".

"EL CONFLICTO VENEZOLANO"

"Pensamos que la ayuda humanitaria y al desarrollo son parte esencial de una solución integral al conflicto venezolano", ha dicho, recordando que "Venezuela vive desde hace años una crisis multidimensional".

Para González Laya, "la búsqueda de una solución política a través de un diálogo de los venezolanos, con el apoyo de la comunidad internacional, es hoy inaplazable", pero ha subrayado que mientras se avanza en eso "es perentorio atender a los millones de venezolanos (…) que llevan a cuestas sus vidas por Colombia, Perú, Ecuador o Chile". Ha considerado que "igual de perentorio es atender estas necesidades al interior de Venezuela".

Borrell ha llamado asimismo a "no olvidar la situación política, económica y humanitaria tan preocupante en Venezuela". "No podemos renunciar a un esfuerzo internacional para apoyar una transición democrática negociada", ha dicho, aunque subrayando que "no es nuestro tema de hoy".

El Alto Representante ha aprovechado para "reiterar el compromiso de la Unión Europea con América Latina, un socio fundamental" con el que el bloque comunitario comparte "valores" y "retos".

Además, ha destacado "la importancia de los mecanismos de cooperación", abogando por que "sigan siendo una parte fundamental de la respuesta a un problema que nos acompañará durante años y habrá que seguir mostrando generosidad, creatividad y constante apoyo".

"Tenemos ante nosotros una buena causa sin matices, ayudar a las personas refugiadas y migrantes, contribuir al desarrollo de las comunidades de acogida y apoyar a los gobiernos de la región (…) Estoy convencida de que todos vamos a comprometernos con ella", ha concluido González Laya.