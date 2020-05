Cultura.- Bunbury: "Escucho los discos de Iván Ferreiro con envidia, pero no sana, envidia totalmente de la mala"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Bunbury ha pasado por el último Latemotiv de Andreu Buenafuente para hablar de su inminente nuevo disco, 'Posible' (Warner Music), a la venta este mismo viernes 29 de mayo.

Durante la conversación hablaron del sonido de este nuevo álbum, que en un momento dado llevó a Bunbury a pensar que no iba a ser capaz de terminarlo tal y como lo tenía en mente, al haberse adentrado en nuevos territorios musicales.

Eso lleva a Buenafuente a recordar que Iván Ferreiro dijo en alguna ocasión que Bunbury "siempre está en estado de gracia", lo cual provoca un momento de esos de admiración abierta entre músicos.

"Quizás los músicos vemos siempre que los demás están en mejor momento que nosotros, o admiramos su capacidad", plantea el aragonés, poniéndose por un momento en el lado del fan.

Por eso, destaca: "A mí me ocurre. Escucho los discos de Iván y digo 'mira este cabrón'. Yo escucho sus discos con envidia, pero no con envidia sana, con envidia de la mala, totalmente".

"Me digo 'cómo puede tener esta facilidad'. Y seguramente él ha pasado por un proceso parecido, por sufrimiento y dificultades para llegar a un resultado que luego a los demás nos emocina", termina.

Durante la entrevista, en la que inevitablemente también se tocan temas de actualidad, Bunbury desvela cual fue el primer disco que compró en su vida: 'The dark side of the moon' de Pink Floyd.