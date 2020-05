Cultura.- Paú Donés reaparece con 'Eso que tú me das', un emocionante himno vitalista de agradecimiento

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Jarabe de Palo ha publicado por sorpresa un nuevo disco titulado 'Tragas o escupes' con un total de once canciones y anticipado por un primer single titulado 'Eso que tú me das'.

"'Eso que tú me das' es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido", plantea Donés en un comunicado.

Y aún añade: "Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no".

En el videoclip de este single aparece Pau Donés al frente de su banda cantando: "Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida".

Donés, de 53 años, anuncio a principios de 2019 que se retiraba indefinidamente de la música para centrarse en su familia. Al artista le diagnosticaron un cáncer de colón en 2015 y en 2017 anunció una recaída que le obligó a dejar la música. Hasta ahora, seis años después del último disco de su grupo.

Antes del lanzamiento de este nuevo disco, el músico anunció su regreso musical el pasado mes de marzo con la publicación de un vídeo grabado en el balcón de su casa de Barcelona en el que interpretaba un tema titulado 'Vuelvo'.

"Si la vida te da palo, dame una guitarra que te canto una canciónSi la vida te da palo, que escribí unos versos pa' alegrarte el corazón.Si la vida te da palo, traigo una receta que te hará sentir mejor.Si la vida te da palo, Jarabe de Palo", señalaba el artista.

Y aún cantaba entonces, y ahora en esta canción que abre su nuevo disco: "Vuelvo hoy mientras la inspiración y el cuerpo aguanten, para encontrarme con mi gente y aquí quedarme para siempre. Vuelvo porque de nuevo la música a mi cabeza ha vuelto".