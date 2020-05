Desconecta.- Un grupo de gatos callejeros cumple con las medidas de distanciamiento social en un mercado de Filipinas

MADRID, 27 (EDIZIONES)

Además del uso de mascarillas, el lavado de manos con agua y jabón de forma frecuente o el uso de gel hidroalcohólico como medidas que debemos tomar para protegernos del nuevo coronavirus, también está la de mantener la distancia de seguridad de dos metros.

A pesar de que conozcamos las medidas que debemos tomar para prevenir el contagio de la Covid-19, hay muchas personas que todavía no las cumplen.

Sin embargo, un grupo de gatos callejeros se ha hecho viral por seguir las normas de distanciamiento social en un mercado de la ciudad filipina de Quezon.

En las imágenes se puede observar a un grupo de tres gatos que parecen estar haciendo cola para comprar algo en el mercado, ya que cada uno se encuentra dentro de los círculos pintados en el suelo cuya función es ayudar a que las personas se sitúen a al menos un metro de distancia.

La actitud responsable de estos tres gatos callejeros ha sido todo un éxito en las redes sociales y son un gran ejemplo que los humanos debemos seguir.

These stray cats were spotted occupying the circle marks intended for the implementation of social distancing protocols in front of a store in Brgy. Holy Spirit, Quezon City on Sunday amid enhanced community quarantine. pic.twitter.com/EqOORqCJMa

— The Philippine Star (@PhilippineStar) May 13, 2020