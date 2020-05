España.- Casado carga contra Sánchez y pide cese de Marlaska: "Desde Roldán nadie había manchado así a la Guardia Civil"

Sánchez acusa al líder del PP de oponerse a todo y ahora criticar el cese de un guardia civil: "Empieza a parecer lo mismo que Vox"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) –

El líder del PP, Pablo Casado, ha cargado duramente este miércoles contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, asegurando que "desde Roldán nadie había manchado así a la Guardia Civil". Dicho esto, ha pedido la destitución del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien, a su entender, "sobra en esta farsa, ya convertida en tragedia".

En su réplica en la sesión de control al Gobierno que se celebra en el Congreso, Sánchez ha echado en cara a Casado que se oponga a "cualquier cosa" que hace su Gobierno y que ahora le critique "por haber destituido a un guardia civil". Tras asegurar que lleva las diez semanas de la pandemia dedicándose a "posar", ha avisado que es un "problema" para la democracia española que el PP empiece a "parecer lo mismo" que Vox.

Aunque su pregunta a Sánchez versaba sobre la reforma laboral tras el acuerdo con Bildu, Casado ha sacado a relucir la polémica abierta este lunes por el cese de Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid que investigaba la manifestación del 8M y la gestión del doctor Fernando Simón en la Covid-19. Su destitución ha provocado a su vez la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Laurentino Ceña.

CASADO: "RESPONSABILIDADES POR SABOTEAR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL"

Casado ha exigido "responsabilidades" al Gobierno de Sánchez por "sabotear la independencia judicial y la investigación de presuntos delitos el 8 de marzo", unas manifestaciones en las que, a su juicio, "pusieron en riesgo miles de vidas". "Qué penosa metamorfosis del Faisán al pato cojo. Desde Roldán nadie había manchado así a la Guardia Civil", le ha espetado.

Dicho esto, ha criticado que el Gobierno pretenda "tapar" ahora el cese de Pérez de los Cobos con un "aumento salarial aprobado por el PP y "negado" hasta ahora por el gabinete socialista. Sin embargo, ha avisado que el PP llegará "hasta el final" y no conseguirán "amordazar" a los españoles "ni en los medios, ni en las redes, ni en la calle ni en los tribunales".

"Señor Sánchez, el que sobra en esta farsa, ya convertida en tragedia no es un coronel, el que sobra es su ministro", ha solicitado Casado, pidiendo así la destitución del ministro del Interior.

También ha pedido a Sánchez que "no se haga trampas al solitario" ni "malgaste la paciencia y los impuestos de los españoles en burda propaganda" porque España no sale "más fuerte" con casi 30.000 muertos en la pandemia, 50.000 sanitarios infectados, un millón de familias que no cobran el ERTE y "las colas del hambre".

SÁNCHEZ: "COMPITE CON AYUSO EN POSADOS"

Sánchez se ha quejado de que en esta pandemia, la "más grave en el mundo después de cien años", el PP no haya estado con el Gobierno de España y haya ejercido una labor que pasa, a su juicio, por "oponerse a cualquier cosa que haga el PSOE, Unidas Podemos o este Gobierno".

Así, ha señalado que el PP criticó al Gobierno por "no hacer caso a los científicos, luego por no haber aprobado el estado de alarma", por el "lapsus de un Guardia Civil en una rueda de prensa". "Y ahora nos critican por haber destituido a un guardia civil", en alusión a Pérez de los Cobos.

Sánchez ha afirmado además que en estas diez semanas de la pandemia Casado solo se ha dedicado a "posar", "delante de un espejo" o "al lado de unas ovejas", en alusión a algunos de sus actos. "Usted concursa y compite con la señora Ayuso en posados", ha enfatizado.

Asimismo, Sánchez ha animado al líder del PP a reflexionar por situarse "al ladito de la ultraderecha" y "empezar a parecer lo mismo" que Vox. "Si usted habla como Vox, actúa como Vox y vota lo que Vox, podemos inferir los que estamos aquí que si no es lo mismo, empieza a parecer lo mismo que la ultraderecha", ha aseverado, para añadir que ése es un "problema para la democracia española".

CASADO A SÁNCHEZ: "POR FIN SE HA PUESTO LA CORBATA NEGRA"

En su intervención inicial, Casado ha saludado que el jefe del Ejecutivo "por fin" se haya puesto la corbata negra por los más de 28.000 muertos en la crisis del coronavirus. "Ya si es capaz de contabilizar bien a los fallecidos, alcanzaría la nueva moralidad", ha enfatizado, para añadir que a Sánchez ya no le queda "ni un solo partido político al que engañar" ni un solo español "al que mentir".

Aunque ha dicho que el PP "ya sabía" que el presidente del Gobierno estaba dispuesto a "pactar hasta con el diablo" para seguir en el Palacio de la Moncloa y "probablemente le acabaría traicionando también", ha recalcado que la pasada semana "cruzó el Rubicón" en su pacto con Bildu para derogar la reforma laboral en el marco de la prórroga del estado de alarma.

Tras recordar que "no era la primera vez" que pactaba con Bildu, ha subrayado que es una "paradoja macabra" que el Gobierno diga que pacta para "salvar vidas con los que justifican 800 asesinatos" de ETA y justo cuando atacaban la casa de la socialista Idoia Mendia.

Según Casado, el "colmo" es que el Ejecutivo sostenga que la "culpa" de ese acuerdo con Bildu es del Partido Popular cuando lleva un mes exigiendo que se aplique ya un "plan b" para no seguir recurriendo al estado de alarma. "Como Nerón, lleva dos meses tocando la lira, viendo como arde todo, luego culpando a los demás del incendio y, para acallar las críticas, prometiendo pan y circo, playa y fútbol", ha resaltado.

Por eso, ha preguntado al presidente del Gobierno si, tras ese pacto con Bildu, va a derogar la reforma laboral de 2012 que creó "tres millones de empleos" para "sacar" a España del "drama social" en el que había dejado al país el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

SÁNCHEZ ALUDE A MAROTO PARA DEFENDERSE DE SU PACTO CON BILDU

El presidente del Gobierno ha aludido a la actuación del exalcalde de Vitoria y actual portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, para defenderse de su pacto con Bildu. "Sobre esos pactos con Bildu puede hablar con su portavoz en el Senado, el señor Maroto, que le podrá ilustrar bien sobre esta cuestión", ha proclamado, cosechando un aplauso de la bancada socialista.

Dicho esto, ha subrayado que, en relación con la derogación de la reforma laboral, en su programa electoral, el acuerdo de gobierno con Unidas Podemos y el debate de investidura se hace mención a este asunto con el fin de "recuperar derechos laborales arrebatados por la reforma laboral" y "reconstruir los consensos sociales rotos" ante a "unilateralidad" del PP.