Fórmula 1.- Massa avala la llegada de Sainz a Ferrari: "Tiene experiencia y capacidad para dar lo que el equipo quiere"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El expiloto brasileño Felipe Massa ha reconocido que pensaba que Ferrari se decantaría por Daniel Ricciardo para ocupar la vacante de Sebastian Vettel, pero también se ha mostrado de acuerdo con la contratación de Carlos Sainz, del que ha destacado su "velocidad, talento y capacidad de trabajo".

"Pensaba que Ferrari elegiría a Ricciardo, pero debemos respetar la decisión de Mattia (Binotto) y del equipo de fichar a Carlos. Si te fijas en su carrera, en su primer año en la Fórmula 1 estuvo muy igualado con su compañero Verstappen. Ha demostrado que tiene velocidad, talento y capacidad de trabajo", apuntó Massa en declaraciones a Sky Sports que recoge Europa Press.

El brasileño, que vistió el rojo de Ferrari durante ocho años, añadió sobre el madrileño que "es un gran trabajador en el aspecto físico, pero también dentro del equipo". "Ha crecido mucho a lo largo de su carrera y el año pasado hizo un año realmente fantástico para McLaren. Tiene la experiencia y la capacidad de dar lo que el equipo quiere", respaldó.

En este sentido, destacó que "es agradable ver a Ferrari invirtiendo en un piloto no porque provenga de un equipo ganador, sino porque cree en él". "Pero también tiene que demostrar lo que es capaz de hacer y dependerá de él", añadió sobre Sainz.

Respecto a Vettel, Massa se negó a calificar como un fracaso su etapa en Ferrari, recordando que 'Scuderia' no gana un Mundial de constructores desde 2008, y aseguró que no le sorprendería una retirada del alemán. "Necesita un equipo que le brinde una buena oportunidad. De lo contrario, no estoy seguro de que siga", opinó.