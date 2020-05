Fútbol.- Dídac Vilà: "Temperaturas altas y sin pretemporada, será volver de golpe"

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El jugador del RCD Espanyol Dídac Vilà ha comentado que volver a jugar LaLiga Santander a partir de junio será regresar "de golpe" a un "esfuerzo extra" para combatir las temperaturas de verano y, además, sin haber hecho pretemporada.

"Nos tenemos que exprimir al máximo, será duro porque las condiciones no son las óptimas para llegar al 200 por cien a competir. Las temperaturas serán más altas, sin pretemporada, será como volver más de golpe", manifestó en declaraciones a los medios del club.

Cree que todavía no están en condiciones, siquiera, ni de entrenar con normalidad. "Cuando entrenas con pocos jugadores, todo se basa en espacios reducidos que no son realidad, el fútbol se basa en espacios grandes. Jugando tres contra tres, juegas en 20 metros y no en 100", argumentó.

El lateral, que tras varias sesiones de entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque ya está "mejor" físicamente, aseguró que estar confinados en casa fue "lo más complicado". "Estamos cogiendo la forma, las sensaciones van siendo mejores y estamos afinando técnica y detalles con el balón", apreció.

"Depende de cuándo empiece, pero la verdad es que el tiempo dirá cómo llegaremos al momento clave. Trabajamos para llegar mejor que los rivales, que será lo que marque la diferencia", apuntó el jugador del Espanyol, que tiene el objetivo de lograr la permanencia.