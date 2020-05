Descartan semáforo epidemiológico regional para la CDMX

La CDMX y el Gobierno Federal acordaron que los cambios en el semáforo epidemiológico se harán de manera coordinada y no unilateralmente.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que en la reunión de este martes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, se acordó que los semáforos de la Federación y los estados sean concordantes y no diferentes uno del otro.

“Se plantearon una serie de mecanismos para poder acordar y que no haya problemas con la información a la ciudadanía, que a mí me parecen correctos, igual de parte de la Secretaría de Salud se informaría antes al estado, de tal manera que no haya ninguna discrepancia para poder establecerlo, informarlo a la ciudadanía el jueves de la semana anterior, para que el lunes puedan hacerse las modificaciones y los protocolos que se requirieran para ello”, explicó.

“Hasta ahora no tenemos planteado un semáforo regional en la Zona Metropolitana del Valle de México. Pensamos que tiene que ser exactamente el mismo para la Zona Metropolitana, finalmente hay mucha comunicación entre todas las alcaldías, entonces difícilmente podríamos hacer algo especial en algún lugar, pero estamos ahí en contacto con el gobierno del Estado de México para poder generar todos los apoyos que se requieran”, señaló Claudia Sheinbaum.

Cambiar el semáforo epidemiológico depende de las personas

La jefa de gobierno recordó que la CDMX se encuentra en el semáforo rojo por la cantidad de ocupación hospitalaria y que si se quiere cambiar a naranja, los capitalinos deben de cumplir con la sana distancia y el resguardo para evitar contagios.

“En la medida en que todos guardemos Sana Distancia, que evitemos más contagios, en esa medida, más pronto vamos a poder pasar a los otros semáforos, porque va a disminuir el número de contagios. Entonces es este llamado que estamos haciendo”, subrayó.

