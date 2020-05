Cultura.- Pearl Jam, Mackelmore, Brandi Carlile o Dave Matthews, en un concierto benéfico en streaming

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Lo más granado del estado de Washington se reunirá el próximo 10 de junio para un concierto benéfico en streaming que aporte su granito de arena en la lucha contra el coronavirus y sus consecuencias.

'All in WA: A Concert for COVID-19 Relief' contará con Pearl Jam, Brandi Carlile, Death Cab for Cutie's Ben Gibbard, Sir Mix-A-Lot, Mackelmore, Joel McHale, Allen Stone, Mary Lambert y The Black Tones, todos ellos nativos de Washington -cuya capital es Seattle-.

También participarán algunos residentes que no nacieron en dicho estado, entre ellos Dave Matthews; Ciara con su esposo, el quaterback de los Seattle Seahawks, Russell Wilson; y el entrenador de dicho equipo, Pete Carroll.

El concierto podrá verse en vivo en la plataforma Twitch de Amazon Music, así como en las cadenas King 5 y Kong, ambas afiliadas de la NBC. Amazon Prime ofrecerá la grabación después de su retransmisión. Más información en www.allinwa.org.