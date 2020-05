Fútbol.- Sandro Rosell: "No me involucraré en ninguna candidatura, seguro"

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha asegurado este miércoles que no tiene intención alguna de presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales de 2021, ni a formar parte o involucrarse en ninguna otra candidatura, si bien ha matizado que es un 'no' "casi absoluto" ya que recordó el dicho de 'nunca digas nunca'.

"No me involucraré en ninguna candidatura, seguro. Cuando sepa los candidatos, si alguno vale la pena, diré la mía porque me importa el Barça y su futuro. No querría que cayera en manos de grupos empresariales o políticos", manifestó en la presentación de su libro 'Un fuerte abrazo', que refleja los 645 días que pasó en prisión preventiva.

También tiene claro que no será directivo de ningún otro presidente. "No entraré nunca en otra Junta Directiva. Creo que una persona que ha tenido el honor de ser presidente, no tendría sentido que entrara posteriormente de directivo. Ser presidente ya es el máximo honor dentro del club, y así debe quedar", aseguró.

En este sentido, se mostró contundente sobre que no piensa presentarse de nuevo, aunque con un pequeño matiz. "Repito, no me presentaré. No puedo decir no absoluto, porque absoluto solo está nacer y morir, pero casi absoluto puedo decir que no", apuntó.

"No está dentro de mis planes volverme a presentar a presidente. Le hice la promesa a mi madre que mientras estuviera viva, no lo haría. Y espero que viva muchos años. Pero, como suele acabar un amigo mío; 'nunca digas nunca'. Aunque la idea es nunca", aportó.

Por otro lado, valoró en positivo el mandato de su "íntimo amigo" Josep Maria Bartomeu, quien le tomó el relevo en la presidencia blaugrana. "Los mandatos se valoran por el mandato, no el último año. El presidente Bartomeu es íntimo amigo mío y le tengo mucha más empatía. Pero diría que el mandato de Bartomeu, en el global, es muy bueno", opinó.

"Para saber cómo son los mandatos, cuando miras las valoraciones individuales o personales, todo es discutible y muy relativo. Los datos no engañan, son objetivos, y si vas mirando los títulos ganados durante el mandato de Bartomeu son unos 2,5 títulos por temporada", destacó.

"El tema económico, que yo sepa, todos los años han dado beneficios aunque este año probablemente no, pero ni el Barça ni casi nadie porque empresas y clubes sufrirán. Este año se debería quitar de la valoración final. Pero con datos objetivos, creo que está siendo una gestión muy buena", concluyó.

En cuanto a que el 'caso Neymar', del fichaje del brasileño por el Barça en el mandato de Rosell y que culminó en multa económica para el club, vuelva a reabrirse, se mostró anonadado. "Está archivado por el juez De la Mata, pero parece que alguien le obligó a reabrirlo. Pero no hay nada, es un club que compra un jugador y además otras cosas como derechos de marketing. En su auto de re-apertura, dice que lo reabre porque le obligan", lamentó.

"He tenido la suerte de al final de un proceso judicial encontrar jueces justos, espero que encontremos otros y lo vuelvan a archivar. Es absurdo que esto siga abierto, tantos años, y más después de que se haya archivado. Un juez me dijo que técnicamente esto no se aguanta por ningún lado. Como he sufrido la parte mala de la noticia, entiendo que esto pueda ocurrir", cargó.

Tampoco quiso meterse de lleno pero sí dejar claro su cierto malestar con la persecución fiscal al jugador y capitán blaugrana Leo Messi. "No deja de sorprender que Messi tenga inspecciones constantes. Pero no puedo opinar porque no conozco el caso en profundidad. Cuando en el Estado alguien quiere ir a por alguien, lo fácil es ir por la vía fiscal porque es interpretativa y todo vale", apuntó.