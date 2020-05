Aislinn Derbez compite con Érika Buenfil en Tik Tok e imita uno de sus bailes

View this post on Instagram

🤩🤩👯‍♀️🕺💃👏🏼👏🏼👏🏼 Me encantó, super dúo.!!!! Aislinn, @aislinnderbez 👍🏼👍🏼👍🏼 • • #ErikaBuenfil #TikTok #LaReinaDelTikTok #dance #duet #duo #life #baile #AislinnDerbez #smile #challenge #actress #cine #blessed #Queen #sazonandoconlabuenfil #Buenfil #love #telenovelas #vibes #televisa #memories #time #sweet #kisses 🙌🏼👏🏼👏🏼👏🏼❤️