Fútbol.- David López: "La competición se ha desvirtuado"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El jugador del RCD Espanyol David López ha asegurado que LaLiga Santander, que se reanudará el próximo 11 de junio, se ha "desvirtuado" con el parón por la pandemia de coronavirus, y considera que el hecho de empezar de nuevo puede "beneficiar" al conjunto blanquiazul, aunque el reto es "complicado".

"La competición se ha desvirtuado porque habrá muchos cambios respecto a lo que era una temporada normal. Tenemos un reto muy importante por delante. Hemos de usar todas las armas para que eso no nos importe. Hemos de estar preparados", señaló en rueda de prensa.

Además, recordó el último partido en Pamplona. "Nos hizo daño y nos dejó bloqueados. Esta nueva situación puede ser un reset y beneficiarnos", indicó. "Tenemos un reto muy complicado. Supondrá mucho desgaste físico y mental. Hemos de estar preparados y nos vamos a partir la cara para que suceda", añadió.

Sobre la situación por la pandemia de coronavirus, reconoció que algunos de compañeros "lo han pasado realmente mal" después de contraer COVID-19. "Ahora hemos de volver a comenzar de cero y algunos aún no están a nuestro nivel. Les necesitamos a todos y más en estas 11 jornadas tan comprimidas en el tiempo. Todos los jugadores deberán dar lo máximo. Nadie se podrá reservar nada", subrayó.

Aun así, confesó que los futbolistas están "cansados" por las "cargas de trabajo", pero que "las sensaciones son buenas". "Hemos de ir vigilando con la idea de no lesionarnos. Tres semanas es poco, pero cada vez vamos cogiendo mejores sensaciones. Será una Liga de 11 jornadas con riesgo de lesión. Hemos de ir día a día", apuntó.

Sobre el hecho de que los partidos se vayan a jugar sin público, el barcelonés explicó que lo hace todo "algo más difícil". "Pero estamos convencidos de que, pese a los impedimentos, lo tendremos que sacar adelante", manifestó. "Somos conscientes de que si esta temporada conseguimos el objetivo será recordada históricamente. En el que nos ha pasado de todo", subrayó.

"El primer partido será muy importante. Los primeros nos marcarán mucho pero tampoco nos hemos de obsesionar en cada jornada. Hemos de darle la misma importancia a todos. Nos hemos de tomar esto como una Liga de 11 partidos y todos tendrán el mismo valor. Habrá rivales directos, pero no hemos de caer en esto porque podría acarrear más estrés y tampoco sería bueno", expresó.

Por último, afirmó que es "inevitable" tener miedo al contagio. "En la sociedad todos tenemos cierto miedo cuando vamos al supermercado o a pasear con nuestros hijos. En el fútbol estoy con personas con las que no puedo mantener la distancia social, no puedo llevar mascarilla o lavarme las manos. Contra eso no podemos hacer nada. Hay jugadores que nos quejamos de esto, pero a mis compañeros les digo que hemos pasado dos meses muy duros y que ahora hemos de ser más cautos que nunca", finalizó.