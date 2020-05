No para el tráfico de inmigrantes ilegales a EEUU: en cajas de tráiler y por el desierto

No hay quien detenga las operaciones de las mafias de tráfico de personas entre México y los Estados Unidos. A 35 inmigrantes ilegales los detectaron cuando eran llevados en cajas de tráiler, en camiones de carga que fueron requisados en California y Texas.

El diario californiano La Opinión reseñó la publicación, informando que "los inmigrantes fueron inmediatamente deportados". Uno de los conductores, también mexicano indocumentado, quedó detenido en los Estados Unidos.

La operación se realizó en simultáneo, en California y Texas. "A trece inmigrantes los detuvieron el pasado 23 de mayo en las cercanías de Laredo, Texas", agregó el diario. "Más tarde, otros 10 fueron encontrados en un compartimiento secreto en un camión", dijeron.

Un tercer cargamento de ilegales fue interceptado en las inmediaciones de Salton City, California. El conductor de este camión también fue arrestado por cargos de transporte de inmigrantes indocumentados.

La vigilancia de las fronteras permanece activa en los Estados Unidos. Miles de personas al año intentan entrar a ese país, de cualquier forma, buscando mejores condiciones de vida.

Buena parte de los inmigrantes ilegales atraviesa parte del río Bravo, entre Estados Unidos y México, o cruza el desierto. En algunos casos, funcionarios de la Patrulla Fronteriza los encuentran en delicada condición de salud.

Precisamente, funcionarios de la Patrulla Fronteriza detectaron, en las inmediaciones de Yuma, Arizona. "Un matrimonio fue localizado en apuros médicos", escribieron los funcionarios en Twitter. "Otro grupo fue encontrado perdido. Estuvieron una semana en el desierto sin agua", añade el reporte.

Working together to save lives! On May 21, Yuma-based aircrews located 2 groups of people in need & helped to coordinate rescues with USBP. An EC120 crew located a couple in medical distress & an AS350 crew found a group that had been lost in the desert for a week without water. pic.twitter.com/fcPqA6cCFw

— CBP AMO (@CBPAMO) May 22, 2020