Coronavirus.- India confirma un récord de casi 8.000 contagios mientras Modi avisa de que queda "una larga batalla"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Las autoridades sanitarias de India han confirmado un número récord de 7.964 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que le lleva a ocupar el noveno país más afectado del mundo en casos de coronavirus, según el último balance recogido por los medios indios.

En total el país ha registrado 173.763 contagios y 4.971 muertes mientras asciende la curva de afectados, aunque la tasa de mortalidad es menor que en otros países con más casos registrados.

El primer ministro del país, Narendra Modi, ha pedido unidad a la población este sábado a través de una carta abierta en la que conmemora el primer año de su segundo mandato al frente del Gobierno.

Modi ha avisado a la población de que se enfrenta a una "larga batalla" contra el coronavirus, especialmente preocupante en India por la vulnerabilidad de los habitantes en las inmensas barriadas de sus grandes ciudades y el desplazamiento de trabajadores migrantes.

"Nuestro país se encuentra asediado por los problemas que implica una población tan vasta y los recursos tan limitados de los que disponemos", según el primer ministro, que dedicó unas palabras al sufrimiento "enorme" que han padecido, precisamente, estos trabajadores.

"Es verdad que nadie puede decir que no haya sufrido. Pero el pueblo indio ha demostrado que su fuerza colectiva y su potencial no tienen rival, incluso en comparación con los países poderosos y prósperos del mundo", ha asegurado en la misiva, recogida por 'Times of India'.