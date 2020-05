Fútbol.- Florenzi: "Cogí la varicela, luego vino la COVID... no he podido disfrutar del Valencia"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El jugador del Valencia CF Alessandro Florenzi aseguró que está "deseando volver a los terrenos de juego" tras el parón obligatorio por la pandemia y recordó que "no" ha podido "disfutar" del club 'che' porque no ha tenido continuidad, primero por haber sufrido la varicela y luego porque llegó la COVID-19.

"No ha sido fácil, al principio jugué tres partidos, cogí la varicela, luego vino la COVID… No he podido disfrutar bien del ambiente de Valencia, del ambiente que se respira en el estadio. Tengo ganas de poder disfrutar del fútbol en Valencia", dijo el jugador en una entrevista con los medios del club.

"No será fácil para nosotros jugar sin nuestra afición, todos saben la fuerza de nuestra afición, se vio incluso en el partido de vuelta contra el Atalanta. Aquella noche nos apoyaron hasta desde fuera del estadio. Seguramente será diferente jugar sin aficionados, pero queremos darles una alegría en estos momentos de dificultad", indicó el italiano, que apenas ha podido jugar cuatro partidos como valencianista.

Además, el ex de la Roma recordó que su trabajo es su "pasión". "El balón es lo que nos enciende la llama en el interior. Tenemos tantas ganas de empezar… Estamos contentos de que pronto todo vaya a empezar de nuevo, no vemos la hora de volver a estar en el campo", añadió Florenzi, que explicó haber "trabajado mucho" en casa "para estar a punto" cuando regrese LaLiga.

Preguntado por el objetivo personal y colectivo de este tramo final de la temporada, el defensa afirmó que es "ayudar al equipo. Quiero dar el cien por cien por esta camiseta, luchar del minuto uno al 90, intentando siempre echar una mano a los compañeros. Nuestro objetivo es ganar el máximo número de partidos posible. Tenemos ganas de luchar por esta camiseta. Estamos preparados para dar batalla", sentenció.