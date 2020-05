Portaltic.-NextSecure, uno de los eventos de referencia en ciberseguridad, celebra su XXII edición en formato online el 4 de junio

MADRID, 30 (Portaltic/EP)

NextSecure, uno de los eventos de referencia en materia de ciberseguridad, celebrará su XXII edición en formato 'online' el próximo 4 de junio y contará con la intervención de reconocidos ponentes internacionales como Ben Hammersley, presentador del programa 'Cybercrimes with Ben Hammersley' de la BBC y Netflix.

El evento, organizado por S21sec, la mayor compañía de servicios de ciberseguridad de Iberia, se adapta a la situación actual, provocada por la Covid-19, con un salto al formato digital. En esta cita, confía en reunir de nuevo a los profesionales del sector en torno a sus paneles de expertos, donde se abordarán las principales novedades en tecnología de la seguridad de la información.

"Tras 21 años organizando NextSecure hemos decidido adaptarnos y celebrar esta edición 'online'. Estamos viviendo un momento clave para la ciberseguridad; el sector está cobrando especial relevancia y convirtiéndose en un factor decisivo en términos de negocio, por lo que esta edición llega en el momento idóneo para poner sobre la mesa los retos y oportunidades que vamos a encontrarnos a corto, medio y largo plazo", ha señalado Agustín Muñoz-Grandes, CEO de S21sec.

El evento, que dará comienzo a las 15.00 horas, estará dividido en tres salas virtuales en las que se debatirán diferentes temáticas de actualidad. La 'Sala Plenaria' incluirá el panel 'Seguridad en entornos nativos de Cloud', con la participación de FireEye, Check Point, Aruba HPE, e Igor Unanue, CTO de S21sec, como moderador.

INSCRIPCIÓN GRATUITA

Además, en otro panel, expertos analizarán 'Cómo el coronavirus ha cambiado las prioridades de los CISOs' en una mesa redonda moderada por Jorge Hurtado, CMSO de S21sec, y para finalizar las ponencias de la sala plenaria Ben Hammersley ofrecerá la charla 'What's next, when we have no idea what's next'.

De forma paralela, en la 'Sala Laboratorio 1', también virtual, los asistentes podrán acceder a diferentes charlas y ponencias como la ofrecida por Yolanda Belinchón, Security Engineer de Check Point: 'CloudGuard Dome9: ¿Cómo gestionamos seguridad y cumplimiento en nuestros entornos de nube pública?'. Además, Rafael del Cerro Flores, Cyber Security Systems Engineer de Aruba HPE, participará con 'Zero Trust Network Access con Aruba: Visibilidad y control'.

Por último, la 'Sala Laboratorio 2' acogerá ponencias sobre 'Cómo automatizar su proceso de mitigación y gestión de vulnerabilidades reduciendo la aparición de riesgos', ofrecida por Kevin O'Keefe, Solution Architect EMEA de Qualys, y laboratorios de producto con la participación de expertos de TrendMicro, BitSight y Fortinet, entre otros.

La asistencia al evento virtual es gratuita, con previa inscripción (https://nextsecure.es/) y todas las ponencias y charlas tendrán traducción simultánea.