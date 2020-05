Alertan a inmigrantes ilegales sobre fortísimo calor en desierto entre Estados Unidos y México

El incremento en el calor ha hecho que la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos alerte a los inmigrantes ilegales. Además de estar practicando incursiones no autorizadas, se enfrentan a situaciones de peligro que podrían llevarlos a la muerte.

Las altas temperaturas siempre han sido una amenaza para los indocumentados que van desde México a Estados Unidos por el desierto. Pero, ahora la temperatura ha subido aún más.

Un grupo de migrantes fue rescatado cuando se encontraba perdido en el desierto, cerca de Yuma, en Arizona. Afortunadamente "uno de ellos tenía un teléfono celular, y por eso pudo comunicarse con los servicios de emergencia", informó el diario californiano La Opinión.

Un helicóptero que sobrevolaba la zona de frontera en patrullaje habitual, detectó a un hombre que agitaba los brazos. "Se aterrizó y se encontró un grupo de indocumentados que llevaban una semana perdido en el desierto", publicó la Patrulla Fronteriza en su página web.

El grupo se encontraba refugiado bajo unos árboles. "Las personas llevaban dos días sin ingerir agua. Se procedió a estabilizarlos y fueron llevados a un centro de detención", agregaron los funcionarios.

Working together to save lives! On May 21, Yuma-based aircrews located 2 groups of people in need & helped to coordinate rescues with USBP. An EC120 crew located a couple in medical distress & an AS350 crew found a group that had been lost in the desert for a week without water. pic.twitter.com/fcPqA6cCFw

— CBP AMO (@CBPAMO) May 22, 2020