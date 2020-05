Bolivia.- Áñez destituye al ministro de Minería de Bolivia por sus "expresiones racistas" sobre el MAS

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha anunciado este sábado la destitución del ministro de Minería de país, Fernando Vásquez, tras sus "expresiones racistas" al haber afirmado que no tiene los "requisitos" físicos para pertenecer al Movimiento Al Socialismo (MAS) al ser "blanco".

"Como presidenta he decidido la destitución del ministro Vásquez por sus expresiones racistas. En este gobierno no se acepta corrupción ni discriminación alguna. Bolivia es una familia donde todos somos iguales", ha afirmado Áñez a través de su cuenta de Twitter.

Vásquez se ha disculpado por sus expresiones y ha asegurado que respondía "con ironía" ante su vinculación con el MAS. "Debo pedir disculpas por las expresiones vertidas, ya que ello me pinta bajo una luz de racismo que no expresa lo que soy, debería haberme expresado de una manera más formal que no hubiera motivado interpretaciones equivocadas", ha asegurado, según recoge el diario local 'El Deber'.

Las declaraciones del ya exministro han generado una gran polémica y han sido criticadas por varios diputados y senadores.

"Ahora, con respecto a mi vinculación con el MAS creo que no tengo ni los requisitos porque para ser masista, hay algunas especificaciones inclusive de identidad. Tengo ojos verdes, pelo crespo, soy blanco. No quiero discriminar, pero esas mis condiciones no hacen que yo sea compatible con el resto de las personas del Movimiento Al Socialismo", sostuvo Vásquez este viernes en una entrevista con la emisora Fides Potosí.