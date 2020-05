Coronavirus.- Afganistán supera el umbral de los 15.000 contagios de coronavirus entre rumores de falsas vacunas

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Salud Pública de Afganistán ha confirmado ya más de 15.000 contagios por coronavirus en el país, empobrecido por décadas de guerra y con un precario sistema de salud, tras constatar 680 nuevos casos en las últimas horas y un rumor sobre una falsa vacuna que el Gobierno ha tenido que desmentir inmediatamente.

Tras precisar el número total de casos en 15.205 afectados, el Ministerio ha confirmado otros ocho fallecidos por la enfermedad, que elevan el total de decesos a 257.

Los nuevos casos positivos se concentran sobre todo en la capital, Kabul, con 371 contagios en el epicentro nacional de la epidemia, seguida de Herat (111), Balj (75) y Samangan (33).

Al mismo tiempo, el viceministro de Sanidad, Wahid Majroh, ha tenido que comparecer en rueda de prensa para desmentir los rumores de una vacuna inexistente contra la enfermedad, el último de los rumores que circulan el país.

Su ministerio, ha asegurado a Tolo News, no permitirá que ningún individuo o compañía recete ningún tipo de medicamento sin la aprobación o coordinación de su cartera, y ha pedido a los ciudadanos que no utilicen ningún medicamento no autorizado.

"La cooperación de los ciudadanos es la última esperanza para controlar la propagación de la enfermdad", ha recordado.