EEUU.- La Policía intenta disipar las concentraciones en Mineápolis con gas lacrimógeno

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La Policía de Mineápolis ha intentado disipar las protestas que se han originado en Mineápolis con gas lacrimógeno, en un momento en que las concentraciones se han extendido por varias ciudades del país debido a la muerte del afroamericano George Floyd en una detención policial.

Los manifestantes se han congregado pese al toque de queda que rige en la ciudad y algunos están respondiendo a los agentes lanzando fuegos artificiales y diferentes proyectiles, según ha informado la cadena CNN.

Trump ha reaccionado ante lo sucedido en Mineápolis y ha asegurado que la Guardia Nacional del estado se ha desplegado en la ciudad para "hacer el trabajo que el alcalde demócrata (Jacob Frey) no ha podido hacer". "Debería haberla usado hace dos días, no habría habido daños y el cuartel general de la Policía no habría sido destrozado", ha trasladado el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

La Guardia Nacional de Minesota ha confirmado a través de la misma red social que enviará un total de 10.800 personas a hacer frente a las protestas. "Vivimos aquí. Trabajamos aquí. Servimos aquí. Estamos todos dentro", ha trasladado.

Los manifestantes también han intentado cruzar el puente que une la ciudad de Mineápolis con Saint Paul, si bien los agentes han usado el gas lacrimógeno para evitar el paso de estas personas.

Las protestas continúan en varias ciudades del país como es el caso de Charlotte, en Carolina del Norte, donde tres manifestantes han sido detenidos. Dos de ellos han sido acusados por llevar armas y otro por atacar a un funcionario del gobierno.

En Nueva York, el alcalde, Bill de Blasio, ha reaccionado a las concentraciones al hacerse público un vídeo en el que puede verse a varios manifestantes rodeando un coche de Policía.

"Está claro que ha entrado en juego un elemento diferente y es el de aquellos que intentan herir a los agentes y tratan de dañar sus vehículos", ha asegurado De Blasio.

En el vídeo, se puede ver como el coche policial, al verse rodeado por estas personas, se pone en marcha y lleva por delante a los manifestantes. El alcalde ha defendido al agente y ha asegurado que era una situación "absolutamente imposible" y que necesitaba escapar, según informaciones de DPA.

La muerte esta semana de George Floyd tras pasarse casi nueve minutos con su cuello aprisionado por la rodilla del agente de Policía Derek Chauvin ha desatado protestas, disturbios y saqueos en la ciudad más poblada del estado de Minesota, ahora bajo estado de emergencia.