España.- Sánchez espera retomar en julio la mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este domingo que espera que a partir de julio, una vez se haya superado la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, se pueda retomar la mesa de diálogo con la Generalitat sobre la cuestión de Cataluña.

"El Gobierno siempre ha mantenido, y ese es mi compromiso, que íbamos a retomar cuanto antes la agenda de la legislatura, los compromisos de la investidura. Si es en el mes de julio cuando se puede celebrar esa mesa de diálogo, mejor, porque eso significará que volvemos a la normalidad, que hemos superado la emergencia sanitaria y que hay libertad de movimiento en el conjunto del país", ha declarado.

Así se ha pronunciado Sánchez en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras reunirse por videoconferencia con los presidentes autonómicos y transmitirles la voluntad del Gobierno de prolongar el estado de alarma quince días más, hasta el 21 de junio.

Además, ha señalado que este sábado habló con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "para explicarle el diseño del estado de alarma" en la que sería la sexta y última prórroga del estado de alarma.

"Me dijo que no lo veía, que no era necesario", ha añadido, lamentando discrepar con él en esta cuestión porque, según ha destacado, este instrumento es el que permite la restricción de la movilidad.

PACTO CON ERC PARA ALARGAR EL ESTADO DE ALARMA

Mientras que el partido de Torra, Junts per Catalunya, volverá a rechazar esta semana en el Congreso que se prorrogue el estado de alarma, ERC se abstendrá, tras alcanzar un acuerdo con el PSOE.

Aunque ese pacto no hace referencia a la mesa de diálogo, el vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha indicado que las declaraciones públicas del Ejecutivo de Sánchez le parecen "un compromiso suficiente".

Apostando por retomar las conversaciones a principios de julio, Aragonès ha afirmado que su partido trabaja para conseguir "la independencia de Cataluña", tratando de "avanzar en el reconocimiento a la autodeterminación", y por "la amnistía de los presos y exiliados", en alusión a los líderes independentistas condenados por el 'procés'.